El Oviedo presentó esta mañana en la sala de prensa del Tartiere a Luis Carrión, nuevo entrenador azul tras el despido de Álvaro Cervera. Carrión estuvo acompañado por Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, director general. Esto se dijo en la presentación.

Martín Peláez

"Agradecemos al míster Cervera y a su equipo todo lo que aportaron, esto es fútbol y se lo agradecemos. Damos la bienvenida a Luis Carrión, que creemos que comulga mucho con la filosofía de Pachuca y del Real Oviedo. Cuentas con todo nuestro apoyo".

Carrión:

Su llegada:

"Agradezco a toda la gente del club la acogida en el primer día de trabajo. Deseo que vaya todo de la mejor manera posible y que todos consigamos nuestro objetivo".

¿Por qué el Oviedo?

"Acabé el año pasado y tenía ganas de volver a entrenar. Fui viendo fútbol con las ganas de coger un equipo y trabajar. He visto todos los partidos del Oviedo y esta semana nos pusimos en contacto. Fue todo rápido porque tenía muchas ganas de venir".

¿Qué le parece la plantilla?

"Es hablar desde fuera, proque no tienes toda la información. Vengo con toda la ilusión del mundo y veo una plantilla involucrada. En cuanto a resultados las cosas no han salido, también hubo lesiones. Queremos borrar todo eso porque la plantilla tiene nivel para ganar a cualquiera".

"Todos los entrenadores tienen que adaptarse a la plantilla. Desde fuera la veo y me gusta, lo hablaba con mi segundo. Creo que tengo que adaptarme a situaciones tácticas del equipo y entiendo que la mejor forma de ganar es sentir que puedes dominar al rival y hacerle daño. Entiendo el fútbol como algo divertido, para poder atacar y que la gente se divierta. Pero el objetivo número 1 es ganar".

"Álvaro ha hecho un gran trabajo en el Oviedo. Hizo cosas buenas a nivel defensivo y sería un inepto si no las aprovechase"

Preparar un partido en dos días

"Todos habremos tenido situaciones muy salvables. Tenemos mucha lesión y hay que entender las circunstancias. Son dos días y cuando llevemos un mes estaremos más en sintonía. En estos dos días de trabajo el equipo va a tener claro que hacer contra el Valladolid. Es un equipo al que se le puede hacer daño, he visto a la gente predispuesta".

El ánimo de la plantilla

"La situación psicológica es clave. Los cambios, ya de por si, hacen que el jugador se active un poco más. Quiero que mis jugadores disfruten y creo que están capacitados para ser mejores que el Valladolid. Yo los veo bien, llego nuevo, limpio y estoy muy ilusionado. Ellos me transmiten eso y habrá que verlo".

"Es una oportunidad de poder crecer, he venido a un club grande. Vamos a ser capaces de hacer cosas muy bien. Entiendo de aquí a final de temporada estaremos satisfechos porque el equipo se dejará el alma. Vengo con buenas perspectivas de cara al futuro y todo pasa por el día a día".

Su momento

"Me siento muy diferente al momento en el que llegué al Cartagena. Hay que adaptarse rápido a lo que te viene. Cuando llegué al Cartagena había mucho pesimismo y conseguimos entre todos salvarlo. Ahora es una situación diferente, llegamos pronto y por lo que he notado estamos todos ilusionados por lo que pueda pasar. Lo que hay que hacer es trabajar, aprender y conseguir objetivos, que para eso hemos venido".

El objetivo del equipo

"El domingo ganar al Valladolid. Voy a tirar de tópicos, pero lo pienso. Puedo decir que mi objetivo es quedar cuarto, pero...Tenemos que ser ambiciosos y me veo capaz de ser mejor que cualquiera, pero lo primero es Valladolid. Hay que ir poco a poco, es una categoría difícil y tenemos que estar centrados en el día a día. Y eso, que nos lleve a mejorar".

"He variado mucho de sistemas a lo largo de mi carrera. Me hice una idea viendo partidos del Oviedo sobre qué es lo que haría, pero me puede cambiar. Queremos ser un equipo que vaya a por el partido y que gane, luego intentaremos elegir la mejor pieza"

Cazorla y su momento personal como entrenador

"Y más que hablaré con Cazorla. Uno de los motivos a la hora de decidir irme al Oviedo es Santi Cazorla. Nos puede dar mucho, es diferencial. Tiene un proceso de ponerse bien porque viene de una inactividad. Es un jugador diferencial, da igual la edad que tenga y nos puede dar muchísimo. Hablaré mucho con él".

"Llego en mi mejor momento. 100%. Y dentro de un año será mejor. Mentalmente estoy con fuerte y con ganas. Seguro que habrá problemas, pero los solucionaremos.