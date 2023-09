Un despido tras el entrenamiento y una reunión en el vestuario: así fue el último día de Cervera

Parecía como si el paso de las horas le hubieran revitalizado. Como si Andorra fuera cosa del pasado y la mira estuviera fijada en el Valladolid. El Oviedo se entrenó en la mañana de ayer sobre el campo número 1 de El Requexón con el Álvaro Cervera más intenso de los últimos días. Muy encima de los futbolistas, pendiente de los detalles. Lo que no sabía el entrenador es que desde que se calzó las botas en el vestuario estaba sentenciado. La "operación Carrión", a falta de algunos pequeños detalles, ya estaba más que encarrilada. No había marcha atrás.

No parecía importarle a un Cervera que trabajó sobre los campos de El Requexón con la misma profesionalidad de siempre. Fue al final de la sesión cuando el club le comunicó la decisión que llevaba rumiando desde comienzos de semana, tras el varapalo de Andorra: quedaba despedido.

Fue Martín Peláez, el presidente, el que se encargó de explicarle al entrenador la decisión tomada por la propiedad. También fue el máximo responsable el que se reunió con los futbolistas para explicarles el actual escenario y pedirles que pongan más de su parte para sacar al Oviedo de la situación de alarma en la que se ha instalado el equipo tras un comienzo de temporada más que mejorable.

Así fue el epílogo de Cervera en el El Requexón, un día para él que se planteaba como uno más de trabajo y que acabó con la mala noticia de su despido. El club anunció la medida sobre las 12.30 horas y ya en la tarde, cerca de las 20.00, era el propio Oviedo el que publicaba una carta de despedida del entrenador hacia los seguidores. Una misiva (que se puede leer en esta misma página) cargada de buenas palabras sobre su paso por el conjunto azul. "En el fútbol y en la vida las cosas no siempre son como nos gustaría", comienza el cántabro su texto. El entrenador lamenta que "las circunstancias han sido adversas desde el primer momento. El fútbol muchas veces es caprichoso y las cosas no salen como se espera. O como se merece".

En todo caso, el entrenador califica de "honor" su etapa en el Oviedo: "he disfrutado de momentos muy emocionantes y que siempre estaré agradecido con el club. Espero que algún día este equipo pueda volver a donde se merece y estaré junto a los oviedistas para celebrarlo". El técnico agradece a los aficionados por acogerle "desde el primer momento", "me he sentido uno más de vosotros".

Cervera abandona Oviedo tras dos etapas muy diferentes. La temporada pasada fue el faro que guio al equipo a salir de los problemas. Aterrizó tras la jornada 11.ª, con el Oviedo en descenso tras caer en Albacete. Consiguió dar con la tecla, con planteamientos que partían del orden defensivo y el trabajo gremial.

Salió de abajo y, tras un mercado de invierno que parecía darle una plantilla más en consonancia con su estilo, se produjo el primer amago de crisis. Se recuperó el equipo para firmar un tramo final sobresaliente. Parecía que con más tiempo hubiera luchado por el play-off. Por eso se le renovó por dos temporadas.

Pero la estrella se apagó con el cambio de curso. Los 3 puntos de 18 y la falta de soluciones en su libreta han acabado de forma prematura con su etapa en Oviedo.