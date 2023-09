El primer embrollo de Pachuca: así se fraguó el cambio en el banquillo del Oviedo

Hace 134 días, 11 de mayo de 2023, Oviedo amanecía empapelado con la cara de Cervera por varios puntos del centro de la ciudad. Delante del Campoamor, lugar con solera, el club instaló incluso una mesa electoral en el que simulaba pedir "el voto" para el Almirante. La suya fue una renovación entre bambalinas, con la afición motivada y el club seguro entonces de que Cervera era el hombre ideal. Pensaban entonces en la entidad que quizá no fuese un técnico del estilo de Pachuca, con ese fútbol ofensivo y protagonista que gusta en México, pero sí alguien pragmático capaz de conseguir la misión que se persigue sea quien sea el jefe del banquillo: el ascenso a Primera. La prueba de la confianza está en la duración de la relación entre las dos partes, dos años de contrato, novedad en los últimos años.

Sin embargo, ley del fútbol, una crisis de resultados brutal y la sensación de un Cervera superado se ha llevado por delante tras solo seis jornadas al primer técnico nombrado por la propiedad actual en un claro volantazo de Pachuca. De Cervera a Carrión. El agua y el aceite. ¿Cómo ha pasado el Oviedo de una apuesta tan fuerte a la desconfianza?

A Jesús Martínez, que suele dar cuerda a sus entrenadores y no es partidario de un cese a las primeras de cambio, se le fue agotando la paciencia poco a poco.

En realidad, con Cervera todo se ha reducido a una cuestión de resultados. El cántabro no engaña: fútbol defensivo, ordenado y ramplón, pero se supone que exitoso. En esta ocasión, el botín es muy escaso. Tres puntos de 18 posible, ninguna victoria y el equipo penúltimo es una losa demasiada pesada, para Cervera y para cualquier entrenador en un club con aspiraciones. Si no hay resultados y además el estilo no es atractivo y no casa con la filosofía de la propiedad, la convivencia se vuelve frágil. Resultadista sin resultados.

Pachuca y Cervera, pues, han tenido un matrimonio de conveniencia – ‘yo te aguanto tu estilo y tú ganas’– que ha acabado en divorcio poco después de la luna de miel. La directiva apreciaba de un tiempo a esta parte que ni siquiera el equipo tenía las cualidades que suelen tener los conjuntos de Cervera, como la seguridad atrás y el pragmatismo arriba. La preocupación fue in crescendo desde el inicio de Liga, aumentó de lo lindo en un derbi "horrible" con el Tartiere mosca y acabó de detonar tras la derrota en Andorra, con el entrenador señalado por su inacción tras quedarse en superioridad numérica.

Es ahí, en el lunes post Andorra, cuando Martínez tomó la drástica decisión. Los directivos se reunieron con Cervera, con el que tenían contacto diario, para intercalar opiniones. El entrenador, según aseguran en el club, defendió su planteamiento y aseguró que solo algún detalle privó al Oviedo de llevarse la victoria. El club también recaló la opinión de varios jugadores con peso en el vestuario, bastante alejados de la idea de fútbol de Cervera. Los directivos se encontraron con una plantilla desolada, con poca confianza en el estilo del Almirante y muy baja de ánimos. Conclusión interna: era necesario un cambio.

Horas de infarto

El Oviedo se dio prisa en buscar un sustituto, con Martínez atento al mercado mexicano y varias opciones abiertas en España. En realidad, la gestión fue frenética: el lunes el Oviedo perdió ante el Andorra; el miércoles por la noche había acuerdo con Carrión, pendiente de que Jesús Martínez autorizase la operación. La relativa velocidad, una diferencia respecto a los lentos tiempos de Carso, se ha visto solapada por varios acontecimientos extraños. El miércoles, los directivos se reunieron con Carrión en León mientras Cervera entrenaba en El Requexón. Ayer, con el cántabro dando indicaciones, el club cerraba el acuerdo con su sustituto. Jaime, técnico de Vetusta, estaba prevenido por si tuviese que dirigir la sesión a la espera del nuevo entrenador.

Sorprendentemente no fue así. Cervera se vistió de corto y luego firmó su despido. El miércoles por la noche la directiva tenía ya un principio de acuerdo con Carrión, pendiente de los flecos habituales y de la confirmación definitiva del dueño del Oviedo, lo que dilató algo más su nombramiento. Ya en frío, en el Oviedo se hace cierta autocrítica interna de la gestión de la crisis tras varias horas de infarto, tensión y preocupación por la deriva del equipo. Para Martínez, tipo pasional, el mal momento del Oviedo supone un dolor de cabeza porque la inversión en el club azul ha sido muy elevada y se trata del equipo "prioridad" para el conglomerado azteca. Pachuca ha centrado esfuerzos en mejorar la plantilla del Oviedo y se ha topado con un inicio de pesadilla. La sensación es que hay un buen grupo de jugadores, que con confianza serán capaces de sacar fútbol y victorias. De ahí este volantazo, el primero de Pachuca