Asier Garitano, técnico del Tenerife, salió esta mañana en defensa de Álvaro Cervera tras su despido del Oviedo. "Estamos en una sociedad donde se quiere todo rápido, inmediato, estar con los mejores y subir en agosto. Esto no es así. Sobre todo, me da pena el tema de Álvaro Cervera porque tuve la suerte de trabajar con él, fui su segundo entrenador cuando él empezó. Lo renovaron hace un mes y le destituyen a la sexta jornada. El que toma la decisión de renovarle y ahora de sustituirle: el que ha cambiado no ha sido él, seguro. Parece que es una cosa normal en el fútbol, pero no creo que sea así. Estaría bien que alguna vez decidiese que el entrenador renovado por dos años se quedase hasta el final", dijo Garitano.

El Oviedo cerró el jueves un acuerdo con Luis Carrión para que se convirtiese en el próximo entrenador del Oviedo y sustituya a Álvaro Cervera, cuyo crédito se ha agotó por la crisis de resultados del equipo azul.