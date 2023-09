El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, analizó la derrota del equipo azul ante el Valladolid (0-1) en el que fue su debut como técnico azul tras su llegada al club carbayón. Estas fueron sus declaraciones.

El ánimo del equipo

"Llevamos muchos partidos sin ganar, pero habrá más cosas difíciles para levantarse. Hemos tenido algún momento bueno, hay calidad, trabajaremos fuerte durante la semana e iremos a Elda a ganar".

El análisis del equipo y el debut de Cazorla

"No es que ellos se hayan venido arriba, hemos sido nosotros los que, en una o do,s pérdidas, le hemos dado el balón a ellos, que tuvieron más dominio. Los primeros veinte minutos fueron buenos, llegando por dentro y fuera, sin encontrar ocasiones claras. No sé que ha pasado luego, hemos perdido un balón...¿Y qué pasa por perder un balón? Por nuestra culpa hemos dejado de tener el balón. En la segunda parte hemos empezado bien, más con corazón que con cabeza, pero el equipo ha enganchado a la gente. Nos hemos pasado de rosca y ha llegado el gol de ellos".

"Contento por del debut de Santi, estoy contento, pero solo fueron seis minutos. Estamos muy desanimados, hay que ganar partidos y para eso tenemos que ser fuertes. Seguiremos contando con él y ojalá sea importante en el equipo".

El Oviedo de Carrión

"Lo de hoy, podía pasar. Me refiero a estar en un término medio y lo que yo no quiero es que seamos tibios. No podemos perder por estar dudando. Quiero el balón, luego no la quiero...Eso hay que cambiarlo y están por la labor. Hicimos un esfuerzo increíble y hay que ir a muerte con lo que se pide. Tuvimos momentos buenos sin estar lúcidos con el balón, encontrando por dentro a la gente. Hay que seguir, creo que es la forma de ganar".

"El problema del equipo es más anímico, pero no lo entiendo. Hay cosas en la vida más jodida y esto es fútbol, tenemos tiempo para levantarnos. No creo que hoy perdamos por eso. Hemos estado tibios, pero lo mejoraremos. Los equipos fuertes siempre están más cerca de ganar".

"Hoy hemos estado más abiertos, ellos tuvieron situaciones de centros. Llegamos un poco más, decidimos mal al final y tuvimos últimos pases malos, que lo queríamos ya dar por el centro. Pero ese es el camino que quiero encontrar y me deja tranquilo. Seremos fuertes y creo que lo podemos conseguir".

"Arriesgamos para tener ventaja, si no, nos costará meter gol. Tenemos calidad".

Seoane

"Le voy a pedir lo que a todos: que se deje el alma, como hoy. Hoy han corrido mucho, ganaron muchos duelos, tuvieron balon con incertidumbre, pero sin demasiado riesgo. Seoane, Colombatto...Ellos harán que seamos un equipo más o menos ofensivo. Es un buen medio campo el que tenemos"