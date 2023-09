El estreno más cruel para Carrión y Cazorla: derrota 0-1 del Oviedo

Es difícil encontrar más desgracias en un estreno. Un Oviedo que había cambiado de registro, con alguna mejora por momentos, y que había superado la fase de más dominio del Valladolid, se encontró con la entrada en el campo de Santi Cazorla como argumento para la ilusión. En esas estaba el equipo cuando una lista innumerable de fallos defensivos sirvieron un balón en la frontal a Marcos Andre, que clavó un latigazo a la escuadra: 0-1. Quizás no injusto, pero sí cruel.

0 Real Oviedo 1 Real Valladolid 0-1, min. 92: Marcos André. Real Oviedo Román (1);



Luengo (1); Costas (2), Calvo (1), Bretones (0);



Jimmy (1), Colombatto (1);



Viti (1), Seoane (0), Moyano (0);



Bastón (1). Cambios Paulino (1) por Moyano, min. 55.



Masca (1) por Jimmy, min. 67.



Cazorla (1) por Viti, min. 88.



Real Valladolid John Victor (1);



Luis Pérez (1), Boyomo (2), Torres (1), Escudero (1);



Iván Sánchez (3), Meseguer (1), Juric (1), Monchu (2);



Sylla (1), Kenedy (1). Cambios Moro (1) por Kenedy, min. 63.



Marcos André (2) por Sylla y Cedric (1) por Meseguer, min. 69.



Rosa (1) por Escudero y Quintana (1) por Torres, min. 77.



Árbitro: González Esteban (comité vasco). Amonestó al local Luengo y a los visitantes Torres, Marcos André e Iván Sánchez. Carlos Tartiere: 16.955 espectadores.

Y eso que salió el Oviedo con nuevos bríos. E ideas. Porque no es sencillo en apenas dos sesiones plasmar una idea. Pero de primeras sí pareció que el equipo había cambiado. Ya se debatirá si para mejor o no, pero al menos era diferente. El Oviedo trató de morder arriba y, novedad importante, reaparecieron los pases interiores. Un concepto que para Cervera estaba vetado y que con Carrión regresa. Por eso la línea de medias puntas intentó aparecer entre líneas para recibir y buscar superioridades. Es un lance del juego, pero también un ejemplo de cómo de diferentes son las cosas a partir de ahora. Partir de los detalles para construir una idea nueva.

La primera media hora salió según lo pensado. El Oviedo estuvo más que bien con el 4-2-3-1, adiós a la defensa de cinco hombres. Sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias y que el nuevo jefe solo acumulaba un par de sesiones encima.

Salió el equipo intentando mandar con la pelota y la propuesta le llevó cerca del área pucelana. Aunque Sylla avisó al minuto, fue más clara la de Bastón a los tres: desmarque en una contra y derechazo que tapó con problemas John Victor, portero de movimientos poco ortodoxos. A los 18 se repitieron protagonistas. Bastón bailó en una baldosa y puso un centro casi sin ángulo: el portero visitante despejó con el cuerpo.

La más clara de los azules llegó casi de inmediato. Colombatto decidió probar en una falta lejana. Su zurdazo se preparaba para la cita con la escuadra, pero John Victor voló para puntear a córner. El Tartiere parecía enganchado a ese juego con vocación ofensiva que hacía tiempo no observaba. Poco o nada se sabía del Valladolid hasta entonces.

Pero a la media hora, se agotó la barrita de energía azul. Los pucelanos empezaron a tocar más cómodos. Y con la nueva orden eso significa mayores llegadas al área de Román, que empezó a temblar con el panorama. Tampoco él estaba acostumbrado a ver tantas camisetas enemigas correr alegre cerca de sus tierras,

El último cuarto de hora fue visitante. Claramente visitante. Monchu remató a la nubes una jugada de Iván Sánchez, pesadilla de Bretones. El siguiente movimiento del extremo pucelano acabó con una servicio de oro a Escudero, que se había animado al ataca: solo ante Román, estrelló la definición en el lateral de la red. Otras dos antes del intermedio. Ambas de Kenedy en malos balances defensivos. Román detuvo porque a la definición le faltaban kilos de malicia.

Tras el descanso no es que cambiara mucho el panorama, con la sensación de que el Valladolid tenía el partido justo donde quería. Leo Román no tardó en sudar. A los 2 minutos del regreso, el meta tuvo que estirarse ante el intento lejano de Monchu. Y aunque entre medias Bastón lo intentó desde el pico del área, el partido se inclinó de forma definitiva hacia el área carbayona.

Ya llevaba un tiempo Costas sosteniendo con su perfecta ubicación cada fuga en el área azul. Pero entonces creció su figura. Tapó ante Iván Sánchez y Moro dos intentos en el área que olían a gol.

Ante el decaimiento general, Carrión movió sus piezas. Primero Paulino. Luego, Masca por Jimmy. Además, Cazorla a calentar. La pelota era forastera, pero poco a poco empezó a equilibrarse. Paulino pidió cada pelota con personalidad y a Seoane le sentó bien acomodarse en el centro del campo. La mejor jugada azul del segundo acto le dejó cerca del gol. Colombatto lanzó en largo a Luengo y este a Viti, que centró. La defensa pucelana se interpuso entre Bastón y la red.

Cuando el partido se encaminaba hacia un final sin mayores daños para ambos, el Tartiere rugió para despertar de su letargo: volvía Santi Cazorla. Salió a los 88 minutos en lo que significó un empujón anímico más que futbolístico, dado el escaso margen.

Ahí llegó la desgracia. Marcos André se encontró con una pelota tonta, fruto de los nervios azules. Controló y mostró su clase clavándola en el ángulo. Cuando no salen las cosas, no salen. Si alguien tenía alguna duda de que no era la tarde, Costas tuvo la última, pero su zurdazo se fue al palo.