La intrahistoria de la citación de Cazorla: una decisión que se veía venir

Analizando la secuencia de los hechos, se veía venir. El viernes, en El Requexón, Carrión se acercó a Cazorla, compartió confidencias con él, habló largo y tendido y al final del entrenamiento lo incluyó en una cumbre de pesos pesados sobre el césped. Horas después, en su puesta de largo en el Tartiere, el nuevo entrenador del Oviedo dijo lo siguiente sobre por qué le había seducido el proyecto azul: "Uno de los motivos, quizá no el más importante, pero si uno de ellos, a la hora de decidir irme al Oviedo es que Santi esté aquí".

El círculo se cerró definitivamente ayer, con el ídolo carbayón metiendo un par de goles en un entrenamiento que para él ya no fue de simple puesta a punto. Carrión, primera gran decisión tras sustituir a Cervera por la crisis de resultados, incluyó al "8" en la lista de convocados para recibir esta tarde al Valladolid en el Tartiere (16.15 horas, Movistar). Es la primera citación de Cazorla con el Oviedo y su presencia en la lista da muestra de la importancia que el asturiano tiene en los planes de Carrión. Más que una convocatoria, un mensaje con varias claves. La presencia de Cazorla tiene más fuerza sentimental que deportiva, porque, recalcan desde el club, físicamente el atacante todavía no tiene nivel de competición necesario, pero sí está para sumar con el grupo y, sobre todo, para dar un plus de ilusión al oviedismo en tiempos de crisis como el actual. Con el equipo en descenso, una plaga de lesiones y un nuevo entrenador, se necesita un Tartiere caliente.

En la gestión de la vuelta de Cazorla se evidencian diferencias entre el método de Carrión y el de Cervera. "Carrión ya ha hablado más con él en dos días que Cervera en dos meses", dice un miembro de la plantilla. Fichaje estratégico del club azul más allá de lo deportivo, en el Oviedo piensan que Cazorla, además de en el campo, puede ser una referencia en el vestuario y un líder interno en los momentos difíciles como el actual. Con Cervera el melón estaba por abrir, porque Cazorla todavía no estaba listo para poder ir convocado, pero en el club sabían que su encaje iba a ser complicado con el Almirante en el campo. Y fuera, siendo Cervera distante con sus futbolistas, más de lo mismo.

Carrión, vista su primera decisión de citarle, parece ir en la misma dirección del club y en otra a Cervera. No es descartable que el "8" pueda incluso debutar esta tarde, pero en el Oviedo son extremadamente cautos por la inactividad de Cazorla. El pequeño "mago" completó ayer su segundo entrenamiento con el grupo, destacando en los partidillos y siendo uno más. Debute o no, hoy se vestirá de corto y estará en el banquillo. Cazorla, en el Tartiere.