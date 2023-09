Análisis: Pachuca, el ventajismo y la herencia recibida

Como el fútbol, y así debe ser, se juzga por un resultado y por un gol que entra o por otro que no, resulta ventajista, pero también es inevitable, sentenciar a posteriori. Se evidencia en el Oviedo, donde hay pocas semanas tranquilas, con el equipo en una crisis que le costó el puesto al otrora aupado Álvaro Cervera. Muchos ponen ahora en juicio lo acertado –o no– de su renovación por dos temporadas. Con ventajismo se lanzan dos preguntas: ¿Fue un error ampliar su contrato el curso pasado? Vistos los resultados cosechados –qué fácil–, sí. ¿Hubiese sido entendible no hacerlo? Vistos los resultados cosechados -qué fácil-, no. Pero el caso es que su salida, cocinada desde hace semanas y con sainete de por medio, ha puesto a Pachuca frente a frente ante su primera gran crisis deportiva. Cervera fue su primer entrenador y Cervera dejó de serlo. Pero los problemas del Oviedo parecen ir más allá de este o aquel técnico. El equipo, el club en realidad, lleva estancado y con un problema de identidad general desde el ascenso, hace ya casi diez años. Desde entonces, es triste decirlo, se busca un proyecto. Urge la reflexión general. Hacia dónde guiar la nave. Qué ser. Hasta ahora, no hubo nada de eso. Por Oviedo, desde aquella tarde mágica en Cádiz, pasaron ya tres directores generales, nueve entrenadores de todo tipo, más de 100 jugadores y siete directores deportivos, con un club teledirigido desde México a toque de corneta y algún directivo con ataques de inspiración memorables, como uno que reñía a los suyos por gastar en folios.

Imposible construir así. Empleados veteranos del Oviedo lo dicen entre bambalinas: la excepción para bien fue el último año del Cuco, con Rubén Reyes al frente de todo lo deportivo. Fue ahí, y no antes, cuando sí se vio un rumbo a seguir. Aquello solo duró un año y fue un espejismo respecto a todo lo anterior. En conclusión: la herencia recibida no era la mejor. Hay funcionamientos que no se cambian ni en un mes ni un año ni en tres y el Oviedo, con la llegada de Pachuca, entró en una dimensión diferente. Si es mejor o peor lo dirá el tiempo, pero diferente. México, diferencia ahí respecto al pasado, parece tener claro lo que quiere para su Oviedo, el último de sus equipos, pero la tarea difícil es adaptarse a España, Asturias, a Oviedo, a su gente y su fútbol en un club que estaba en cueros. Viendo la filosofía de Pachuca y hablando solo del balón no hay duda: Carrión se acerca mucho más a la idea de Jesús Martínez de lo que lo hacía Cervera, salvavidas el curso pasado. Por ahí, por apostar en la idea que se cree, empiezan los proyectos.