El Oviedo se agarra al nuevo estilo de Carrión para salir de la crisis

El varapalo fue de los gordos, pero el Oviedo no tiene tiempo que perder, necesita puntos como el comer y el club lucha para levantar el ánimo de la tropa. Una prueba es lo de ayer en El Requexón. Pasadas las 11.30 la plantilla saltó al campo número 1 y quien esperara un ambiente de funeral se encontró todo lo contrario. Los jugadores, que acabaron desolados tras el encuentro ante el Valladolid (0-1), empezaron una semana clave con otra cara. En el césped hubo buen rollo, gestos de complicidad, incluso alguna broma. Porque Luis Carrión, que lleva tres entrenamientos al frente y un partido, tiene doble trabajo.

Por un lado, el entrenador comanda un cambio de estilo radical respecto a la etapa de Cervera, como ya se vio en el planteamiento ante el Valladolid. Por otro, busca que internamente no cunda el negativismo tras un inicio pésimo –3 puntos de 21 posibles, a 4 de la salvación. La semana, con el partido ante el Eldense a la vuelta de la esquina, será clave. Ayer, el entrenador reunió a su plantilla e insistió en el mensaje que ya deslizó tras el encuentro: la versión del inicio ante el Valladolid es el camino y se necesita valentía para salir de la crisis.

Carrión rompe de raíz con el modelo de Cervera. Un par de datos ayudan a entender cómo el Oviedo ha pasado del blanco al negro desde el jueves, cuando Cervera todavía era el técnico, al domingo, con Carrión ya en el cargo. En los primeros veinte minutos contra el Valladolid, el equipo azul tuvo el 70% de la posesión, algo impensable con Cervera. En el global la tuvo el 48%, pero en realidad, en lo que va de competición, solo superó esa cifra ante el Racing de Ferrol, cuando jugó con un hombre más durante varios minutos. Hay más cifras que explican el cambio de paradigma.

Ante el Valladolid, el Oviedo sumó 22 pases largos, por debajo de la media con Cervera este curso: 28. Y, además, fue el segundo encuentro con más envíos completados, solo por debajo del citado partido ante el Racing de Ferrol, según datos del portal especializado Dirfut. Números aparte, en Carrión se apunta un cambio viendo solo sus indicaciones. "No toco el balón una vez y me paro, tengo que volver a pedirla. Dos toques, dos toques y soltarla", pidió ayer a sus jugadores.

Ese cambio se vio ante el Valladolid, pero solo en el inicio del partido. Ahí, por ejemplo, hubo pases y combinaciones que Cervera intentaba evitar a toda costa. Lo negativo para el Oviedo es que esa puesta en escena duró poco y luego se vino abajo debido a, según el propio entrenador, renunciar a tener la pelota.

Confianza en el club, que ayer arropó a la plantilla. El Oviedo se llevó un golpazo ante el Valladolid, pero la sensación interna que hay en el club es de confianza. "Vimos otras cosas, atravesamos una racha en la que todo nos sale cruz, pero tenemos buena plantilla y mimbres para levantarnos", aseguran desde el club. Los directivos del Oviedo están en contacto continuo con la plantilla y desde ayer han transmitido a varios jugadores de que cuentan con el respaldo de la entidad y que confían en una reacción. No es un problema de actitud del grupo, insisten en el Oviedo, y tampoco ven un equipo a la deriva, como sí apreciaban el curso pasado cuando Cervera llegó para salir de la crisis.

El vestuario respalda el cambio de entrenador. La mayoría de la plantilla azul, pese a que Carrión solo llevar unos días en el cargo, parece haber recibido bien el cambio de entrenador. Un buen grupo del vestuario comulga más con las ideas de este técnico. "Nos da más espacio para poder proponer", comenta un jugador de la primera plantilla.

Los comentarios que demuestran que muchos futbolistas estaban alejados de Cervera ya no solo llegan en privado. Jimmy, uno de los capitanes del Oviedo, analizó ayer la actualidad azul tras la derrota ante el Valladolid y habló sobre la destitución de Cervera y la llegada de Carrión. "Fue todo muy rápido. En el aire estaba que el míster podía ir fuera. Entrenamos bien con Cervera durante dos días sin pensar más allá. Tuvimos que adaptarnos rápido a otro entrenador que transmite otra idea. El equipo estuvo bastante acertado", aseguró el centrocampista. Preguntado sobre si era necesario un cambio en el equipo, el pivote dijo lo siguiente: "Puede ser, el fútbol son momentos. No estábamos bien. Aire fresco y mentalidad siempre puede venir bien, no digo que haya venido a raíz del cambio de entrenador, pero sí era necesario", aseguró el "6", que fue titular con Carrión.