La búsqueda de espacios, la presión, los pivotes... Carrión pule el nuevo estilo del Oviedo

Dos fueron las órdenes más repetidas en la intensa sesión de ayer en El Requexón: «¡Circula!» y «¡levanta la cabeza!». Parece claro a estas alturas, aunque sea solo después de cuatro sesiones, que la recuperación que Luis Carrión está llevando a cabo en el Oviedo pasa irremediablemente por la pelota. El entrenamiento de El Requexón, el más intenso desde que llegó el catalán, tuvo un componente físico, con el preparador Jorge Tejada a los mandos y, sobre todo, uno dirigido al posicionamiento del equipo.

Carrión estuvo siempre encima de sus pupilos, corrigiéndoles con vehemencia cuando fue necesario, pero también con un mensaje de claro tono optimista. Fueron habituales los refuerzos positivos hacia sus hombres.

La búsqueda de espacios

«¿Dónde está el espacio? Hay que encontrarlo», ordenó Carrión en el ejercicio de posesión que siguió al entrenamiento físico, para a continuación elogiar a Oier Luengo por la toma de decisiones que había llevado a cabo. Incidió el técnico en todo momento en tratar de encontrar soluciones con la pelota, en habilitar líneas de pase. En pedirla y jugarla. «Pensad rápido. Tengo que tener en la cabeza qué pasa al otro lado del campo, aunque luego acabe jugando en corto. Y si puedo, hay que superar líneas», explicó.

Para el ejercicio de posesión, Carrión dividió en tres los equipos, con los centrales, Calvo y Luengo de un lado y Costas y Aimar Collante (zaguero del Vetusta) del otro, en una zona delimitada en la que no podía entrar el resto de futbolistas. A ellos, a los centrales, les insistió especialmente en esa búsqueda de espacios. El inicio de jugada es una de las preocupaciones más acuciantes en su nueva hoja de ruta.

Presión tras pérdida

Aunque las soluciones en ataque ocuparon la mayor parte de los esfuerzos del técnico, Carrión también incidió en la actitud del equipo tras perder la posesión. «No quiero correr 80 metros hacia atrás, eso no. Lo que tengo que hacer es presionar aquí (señalando al lugar en el que el equipo perdía la pelota), tengo que morir aquí», resaltaba.

En una acción, Paulino perdió una pelota y el equipo rival salió de forma cómoda. Carrión detuvo el ejercicio visiblemente contrariado. «No, no, no. ¡Que no! ¡Que yo no pierdo el balón y me quedo parado!», le indicó al equipo de peto amarillo.

Pendiente de los pivotes

Lo que nadie duda a estas alturas de la película es que gran parte de las opciones azules de recuperar la buena senda pasa por sus pivotes. Es la línea más fuerte del equipo, según el análisis que en su día hizo Cervera, y en la que Carrión quiere apoyarse para salir de abajo. Por eso, durante toda la sesión, el entrenador estuvo pendiente de los medios. De Luismi, de Jimmy, de «Seo» (Seoane) y de «Colo» (Colombatto). «Buscad por dentro, ¡por dentro!», les repetía para después llevar el balón a los flancos.

Las posiciones

El choque ante el Valladolid, aunque llegó solo tras dos sesiones, sirvió para ver algunas pistas. Por ejemplo, que para Carrión Oier Luengo es, ahora mismo, lateral. Influye de forma decisiva que los dos carrileros diestros de la plantilla, Lucas y Mario Hernández, siguen lesionados. En la sesión de ayer, Luengo se situó en el lateral derecho en uno de los ejercicios en los que Carrión estuvo más encima: el equipo que atacaba sumaba seis pases y a continuación montaba una rápida contra. «Tienes que ir a muerte en tu banda, no la cambies», incidió el entrenador para buscar dos contra uno en los flancos. También insistió en la importancia de la llegada de hombres desde segunda línea.

Otro futbolista del que sorprendió su ubicación el domingo fue Masca, que entró en el segundo acto como extremo izquierdo. Ayer, durante las finalizaciones, el luso actuó en la banda derecha. Puede ser un registro que añadir a su rol como delantero centro.

Los goles

El entrenamiento finalizó con un partidillo en espacios reducidos. La consigna estaba clara: «¡Tiene que haber goles!». Para esta última parte, Santi Cazorla ya trabajó al margen con ejercicios más físicos, acompañado de un Romario Ibarra que sigue avanzando en su recuperación.