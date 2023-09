Carrión pide ambición para lograr el primer triunfo: "Debemos tener hambre para ir a ganar en Elda"

De momento, la mayoría de los mensajes del nuevo entrenador del Oviedo van dirigidas al aspecto emocional. Sobre el césped, lo táctico tiene su peso, pero fuera, en la sala de prensa, Luis Carrión aprovecha para lucir su rol como motivador, en su intento por sacar lo mejor de sus pupilos. Insiste en el concepto del fútbol como un juego e insta a los suyos a ser "felices" jugando. A su declaración de intenciones optimista le falta ahora el refrendo de los resultados, que espera el entrenador que empiecen a llegar mañana mismo, con el choque que sus chavales disputan, 14.00 horas, ante el Eldense en el Nuevo Pepico Amat. Carrión atendió ayer a los medios para mostrar sus opiniones en su primera semana al completo al frente del Oviedo.

La semana de trabajo. "Hemos tenido tiempo para hablar y ver el vídeo del partido, para analizar lo que hicimos bien y lo que no. Mejoramos día a día y pensamos en ganar el domingo. Viendo el partido repetido, hubo momentos buenos, de dominio y llegadas, y otros no tan buenos, más por culpa nuestra. Hemos trabajado para tener más continuidad y que nos lleve a ganar".

La acumulación de partidos. "Solo pensamos en Elda, en cómo hacerles año. Sería importante encarar la semana con tres puntos. Luego ya pensaremos en lo siguiente. Vamos con ilusión y ganas".

Cambios en el equipo. "Hay que sacar el mejor once. Cuando acabe el partido veremos las molestias. No tengo en mi cabeza cada once de la semana, sino que solo pienso en Elda, en cómo ganar".

Santi Cazorla. "Ha hecho una semana buena de entrenamientos. Lleva un tiempo parado pero cada vez está mejor. Y con ilusión y ganas. Cada vez tendrá mejores sensaciones para contar con minutos".

Motivación del equipo. "La moral no debe depender solo de las victorias, sino de verte bien en el trabajo diario. Cuando ganas es mejor para todos. Vamos con la intención de hacer un buen partido".

Aspectos tácticos. "Nos fijamos en dónde podemos encontrar las debilidades del Eldense, prefiero no decirlo aquí. Hemos trabajado bien. Hicimos unos datos físicos increíbles ante el Valladolid. Robamos arriba bastante. Cuando nos dominaron, defendimos bien en bloque bajo. Hay que salir el domingo a ganar".

El papel de Oier Luengo. "Hizo un buen partido. Tengo la sensación de que muchos jugadores piensan que jugaron peor de lo que lo hicieron. Él estuvo bien, aunque se incorpora menos que otro perfil de lateral. En duelos defensivos estuvo bien y luego fue fuerte en el duelo con Moro. Tiene que trabajar ahí".

¿Fichaje para el lateral? "Si ves la de cosas que tuve que hacer estos días… Fue todo muy rápido. No hemos hablado de reforzar el lateral, sé que el club ha estado buscando, pero nunca me oiréis quejarme de las bajas. Los importantes son los que están. El domingo estaremos todos bien, no saldrá nadie lesionado".

Los lesionados. "Romario hizo una parte del entrenamiento, valoraremos cómo está hoy (por ayer). Hace poco tiempo de la rotura. Alemão va con más calma. Estará pronto. Los servicios médicos están haciendo un buen trabajo y saldremos con once que están bien".

La mejora del equipo. "Trabajamos bien, el equipo tiene confianza. El otro día a partir del minuto 30 caímos un poco. Si tuviera una varita mágica la usaría en que todo el equipo fuera feliz jugando, verles con ilusión y energía con que vamos a ganar. Yo les veo muy bien".

El vestuario. "Es obediente. Intentan hacer todo lo que se pide. La clave es que creamos que con este tipo de jugadores podemos hacer mucho más daño por dentro de lo que hacíamos. Ellos se lo han tomado bien. He sido jugador y sé que llega el mensaje mejor si ganas. Veo muy bien al vestuario de cara al domingo. Creo que vamos a ganar".

Paulino. "Ha jugado de todo, en banda, por dentro, por la derecha... Me gustó su rato del otro día porque tuvo personalidad. Es lo que buscamos. Hay que confiar en él y tiene que darnos cosas. Tiene que ser importante".

El Eldense. "Han firmado muy bien, es un buen equipo para la categoría. Es un conjunto trabajado y sé que no será fácil. Pero tenemos que tener hambre para ir a ganar allí".