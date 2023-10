Carrión insiste en los centrocampistas y en jugar por dentro para vencer en Elda

El Oviedo busca en Elda su primera victoria del curso (14.00 horas, Nuevo Pepico Amat) y, de paso, un golpe de confianza al proyecto que Luis Carrión quiere impulsar en el club azul. Ha llegado el nuevo técnico con las ideas claras y nuevos bríos y no admite otra cosa que no sea un equipo que no quiera ser protagonista con la pelota. La elección del sistema tiene bastante que ver con esa idea, por eso se espera que mantenga el 4-2-3-1. El equipo será muy parecido al que se vio en el estreno contra el Valladolid. Aunque podría haber alguna novedad, con Paulino llamando a las puertas de la titularidad para reforzar, más aún, la idea de tener futbolistas que busquen la pelota por dentro.

Así, el Oviedo podría formar con Román; Luengo, Costas, Calvo, Bretones; Luismi, Colombatto; Paulino, Seoane, Viti; Bastón. Completan la lista de 21: Braat, Charbel, Aimar, Pomares, Jimmy, Cardero, Cazorla, Moyano, Masca y Enol.