El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, valoró la primera victoria del equipo azul ante el Eldense (1-3). Estas fueron sus declaraciones.

Análisis del partido

"Los chicos estuvieron muy bien. El mérito es de los jugadores, que son los que están en el campo. Me alegro muchísimo por ellos. Hemos sido capaces de encontrar a Viti y a Paulino y de filtrar pases por el centro, llevando el balón de banda a banda, Somos un buen equipo, con jugadores buenos. Hay que arriesgar, aunque algún día igual nos cuesta un gol. Arriesgamos, salimos bien, y encantado".

Actuación individual

"Paulino ha dado un paso adelante y ha sido decisivo, que era lo que le pedía. No ha pasado inadvertido. Puede solucionar partidos. Igual que Bastón de cara a gol u otros jugadores. Estoy orgulloso del parido de todos, pero del de Paulino un poco más".

La segunda parte

"Cuando te pones 0-3 piensas que resguardando te puede vale y eso ha pasado. Tenemos que seguir moviéndonos y haciendo cosas, pero tuvimos el balón por tener y al final te la quitan. Eso es lo que ha fallado en la segunda parte".

Seoane se fue con un golpe

"Seoane tiene un golpe, parece solo eso y esperamos recuperarlo para el miércoles".

Ovación a Cazorla

"Santi se lo merece, hizo muchas cosas por el fútbol español y ahora ha venido al Oviedo a hacer cosas buenas. Seguro que será importante en el equipo".

El arranque del partido y los horarios

"Divertido habrá sido...Yo me lo esperaba con más seguridad, pero el Oviedo se ha repuesto bien. El partido ha sido bonito, lo he sufrido, pero la gente se ha divertido. Son tres puntos importantes, pero es nada. Tenemos que darle continuidad contra el Huesca, que no será fácil. Queremos ganar con nuestra gente".

"Yo he pasado calor. Imaginarían que no haría este calor. No vamos a poner excusas, pero no es lo mejor, sobre todo para el aficionado. Es lo que hay".