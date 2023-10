El bisturí del Oviedo: paso al atrevimiento y adiós a los pelotazos

El fútbol, deporte caprichoso, se explica por detalles. Con el Oviedo en puestos de descenso tras un inicio calamitoso, resulta que Leo Román se pone a dar un pase a Luismi en horizontal que acaba en una jugada coral –más de doce toques– coronada con un gol de Bretones. Minutos después es Costas, en su propia área y presionado por dos rivales, el que en vez de dar un pelotazo la cambia de banda en largo y con la zurda para dar paso a otra combinación –16 toques en esta ocasión y participando todos los jugadores salvo Luengo– que finaliza Paulino con otro gol. Sin hacer leña del árbol caído, una pregunta al aire. ¿Sería posible esa puesta en escena con Álvaro Cervera? Pues eso. El Almirante, trabajo sobresaliente el suyo el curso pasado, prohibía el riesgo atrás. Carrión prácticamente lo exige. El cambio, radical, trajo ayer la primera victoria con un juego por momentos de quilates, dosis de calidad, también suerte y, sobre todo, atrevimiento natural de los jugadores. El equipo carbayón no metía tres goles fuera de casa desde hace tres años. He ahí la principal diferencia de este Oviedo al de hace pocas semanas. La victoria no saca al equipo azul de pobre, pero le da oxígeno puro. Una bocanada de aire para poder salir de un bache que ya parecía un pozo. El Oviedo sigue en descenso, pero ahora al menos sonríe tras lograr una victoria ante un equipo humilde como el Eldense, pero que no perdía en casa desde hace quince meses. Y ahora, el Huesca. Ahí sí, al son del Tartiere, se verá si el atrevimiento tiene continuidad.

El regreso de Bretones Carrión, dialogante con sus futbolistas, sorprendió la semana pasada en una charla con sus jugadores en El Requexón. En medio de todos se dirigió a Bretones, el más destacado del año pasado, la perla a la que Cervera supo sacar el mejor jugo. Tristón en este inicio, el lateral zurdo no se encontraba, muy lejos de su mejor nivel. Ni atacando ni defendiendo. Entonces Carrión le dijo alto y claro que esperaba de él goles y asistencias. Dicho y hecho. Porque Bretones volvió a ser Bretones ayer ante el Eldense. Puñal por la banda y con pocos apuros en defensa. Abrió la lata en el que fue su primer gol con el primer equipo y, sobre todo, hizo una buena sociedad con Viti, reubicado en la izquierda con Carrión –el Cuco dixit– en un movimiento acertado del entrenador. Vuelve la banda izquierda. Vuelve el mejor Bretones. El show de Paulino Fue, sin duda, la primera decisión con peso de Carrión en su gestión de la plantilla. Moyano, al banco; Paulino, al pasto. Y Paulino se salió. El cántabro se ubicó en la derecha ante el Eldense, se echó a la espalda el ataque del equipo y prácticamente hizo una primera parte perfecta. En solo 25 minutos participó en la construcción del primer tanto, metió otro y dio una asistencia. Un show con la zurda, aunque su gol fuese de un derechazo. Le hacía falta, le hacía falta a Paulino, un jugador diferente, tener una tarde como la de ayer en Elda. Los datos de su actuación antes del descanso son sobresalientes: 19 pases correctos de 21, 3 regates de 3 posibles y 6 ganados duelos de 8. Carrión, que le destacó en la rueda de prensa, le cambió en la segunda parte y daba la impresión de que el cántabro quería más, que no se iba contento. Con Paulino así, Moyano lo tendrá difícil. Cazorla, peldaño a peldaño Cazorla va poco a poco. Ante el Valladolid, unos cinco minutos. Ayer contra el Eldense, quince. Peldaño a peldaño. En el Tartiere casi no tocó el balón. En el Nuevo Pepico, lo agarró nada más entrar. Ya dejó algún detalle. También algún regate. Poco a poco, el pequeño mago se está poniendo en forma y solo falta saber si, a su mejor nivel físico, está todavía para marcar la diferencia. Mientras quema etapas, va a ovación cada fin de semana. La afición del Eldense le aplaudió nada más salir a calentar. El día que marque un gol... La triple C En el pésimo inicio ligero del Oviedo del que, al menos, y visto lo de ayer, se empieza a ver la luz, varias certezas. 1. Colombatto es el auténtico fichaje diferencial del Oviedo. 2. Costas lleva varias semanas a su mejor nivel. 3. Calvo vuelve a ser Calvo. Son los anteriores, Colombatto, Costas y Calvo, la triple C, la que atornilla al equipo. Luego viene todo lo demás. Incluso ayer, en partidos relativamente dominados, son esenciales. Costas salvó un gol que hubiese sido el 1-0 y otra historia, Calvo sostuvo al equipo y taponó otro posible tanto y Colombatto, un chico para todo, tan pronto llegador con calidad como destructor atrás, es la pieza que une lo de abajo con lo de arriba. Con este esqueleto, a poco que aporte Seoane y se recupere Alemão, el Oviedo tiene herramientas para no estar donde está. Pero ahí anda.