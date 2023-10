El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, valoró hoy la actualidad del equipo azul antes de recibir mañana al Huesca del Cuco Ziganda en el Tartiere (19.00 horas). El conjunto carbayón consiguió ante el Eldense la primera victoria del curso y ahora aspira a lograr la segunda consecutiva y poder salir de los puestos de descenso ante el equipo oscense del extécnico azul, que también atraviesa una mala racha de resultados. Estas fueron las declaraciones de Carrión antes del entrenamiento en El Requexón.

La semana

"Siempre que ganas estás más contento. Es una victoria, epro la posición en la clasificación no es la que queremos. Estamos centrados en mañana ante el Huesca"

"Los veo bien, a ver el entrenamiento de hoy. Son chicos jóvenes, están con ganas y a veces el tema físico está en la cabeza de cada uno. El once rendirá a la perfección".

El Huesca

"Es un equipo muy competitivo, con gente rápida y variantes por fuera. No están haciendo las cosas tan mal, conozco al míster y será un partido difícil. Lo importante será lo que propongamos nosotros. No será un partido fácil, trataremos que pase lo que nosotros queremos"

Romario Ibarra

"Cuento con él, sí. Mañana estará".

Su propuesta

"Vengo nuevo y limpio y eso se nota. He visto mucha ilusión y el equipo es bueno en hacer lo que se le pide. Tienen talento y capacidad. Queremos que mañana se vean cosas nuevas. El otro día fue un paso más, no un partido perfecto. Queremos que mñana se vean cosas nuevas y no tengan miedo a fallar".

Viti

"Viti es muy bueno, puede jugar en cualquier lado y se lo he dicho a él. No quiero que se infravalore, el otro día hizo un partidazo y participó en los goles".

Momento importante

"Queda muchísimo, pero tenemos déficit de puntos y hay que ganar. El otro día se lo dije a los jugadores. ¿Qué tipo de equipo seremos? ¿El que gana, se crece y se relaja o el que tiene en su cabeza cosas grandes, quiere competir y no se cansa de ganar?. Yo quiero que sea ese equipo. Los equipos grandes de verdad son los que quieren cosas grandes".

La vuelta de Camarasa

"Camarasa marcará un poco lo que pase, hay que ir paso a paso".

Los fallos

"A veces me pongo en la grada y cuando mi equipo comete errores me enfado, es normal que a veces no guste. Pero entiendo, con el tipo de equipo que tenemos, con jugadores de talento, hay que hacer que jueguen lo más posible. El centro del campo de este equipo es buenísimo. Algún día nos costará algún gol, pero no el partido. Hay que arriesgar y buscar espacios, como el otro día, con la ocasión que tuvo Cris Montes. Tenemos un equipo lo suficientemente bueno para poder arriesgar".

"Ojalá cogamos pronto la costumbre, pero me refiero a que pasa después de ganar. Si creemos que hemos hecho todo por sacar tres puntos en Elda nos va a costar. Cualquiera puede ganar".

Las bajas

"Las bajas me saben mal por los que se lesionan. Mañana vamos a jugar con once jugadores y ninguno estará lesionado. Son jugadores de nivel y el otro día hago cambios de nivel. No tengo preocupación en eso, tenemos un buen once y buena gente en el banquillo".

Moyano y Paulino

"Son gente polivalente y de talento, que puede jugar en cualquier lado. El otro día salió bien y se dio un paso adelante. Hay que seguir con eso".

Los porteros

"Hablo más con Braat, que es el que no está jugando, y quiero que esté bien. El portero es un jugador más, lo importante es las opciones que le demos. Lo importante para un portero es que pare, que para eso está. El otro día tuvimos algún error en salida y alguna otra cosa muy bien hecha".

La afición

"Los dos partidos que llevo aquí me ha sorprendido el apoyo. Cuando ganas la gente está más contenta. Nosotros tenemos que ser cautos y estar más tranquilos. Prefiero que estén eufóricos a que estén tristes. Para que la gente apoye hay que darle. Seguro que creamos un buen binomio. Preveo que va haber un buen ambiente, ojalá demos alegría a la gente".

Seoane

"Seoane está deseando participar, veremos como está en el entrenamiento, pero tiene muchas ganas".