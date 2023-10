El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, analizó esta mañana la actualidad azul en la sala de prensa y dejó varias reflexiones interesantes. El técnico catalán tiene una propuesta ofensiva y, preguntado sobre los posibles errores en la salida de balón, dijo lo siguiente. "A veces me pongo en la grada y cuando mi equipo comete errores me enfado, es normal que a veces no guste. Pero entiendo que, con el tipo de equipo que tenemos, con jugadores de talento, hay que hacer que jueguen lo más posible. El centro del campo de este equipo es buenísimo", dijo, echando flores a la medular, compuesta por Colombatto, Luismi, Seoane, Camarasa y Jimmy.

La reflexión coincide, curiosamente, con una que ya expresó Álvaro Cervera, su antecesor en el cargo, que tiene una propuesta antagónica a la de Carrión. "La plantilla es muy parecida a la del año pasado. Hemos mejorado mucho en algunas posiciones mucho, por ejemplo con las llegadas de Seoane o Colombatto. Nos hacen mucho mejores en esa zona. Pero en otras zonas somos muy parecidos. En las dos áreas, que es donde se deciden los partidos", dijo el Almirante, a finales de agosto, sobre la configuración de la plantilla actual, destacando también, como hizo Carrión, el centro del campo.