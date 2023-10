"Lo que más me llama la atención de Carrión es su optimismo; siempre repite lo mismo: ‘si fallas, otra’"

Paulino de la Fuente (Santander, 1997) fue el héroe en Elda. En realidad, solo fue un chico obediente: el entrenador le pidió personalidad y él la repartió por el terreno de juego. Pidió la pelota siempre, combinó y fue decisivo: un gol y una asistencia en una primera parte para enmarcar. Está satisfecho con su actuación, pero no se detiene ahí. Paulino cuenta a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano presente en Elda, que lo mejor del Oviedo está por llegar.

La reacción. "El míster nos ha dado energía y confianza a todos los jugadores, tanto a los que juegan de inicio como a los que salen desde el banquillo. Con confianza todo sale; los goles entran y estás anímicamente mejor. Nos merecíamos ganar".

La confianza. "Ha sido un cambio radical. Ya se vio ante el Valladolid, que tuvimos minutos muy buenos, aunque en dos días no te da tiempo a trabajar mucho. Pero en Elda, aunque sea pronto, se ha visto al equipo más regular, las buenas sensaciones se alargaron más en el tiempo. Y esperamos seguir así, trabajando con el entrenador. Tenemos unos futbolistas de un nivel muy alto y nos exigimos mucho. Eso es bueno".

La felicitación de Carrión en la jugada del 1-0. "Sí, me hace un gesto con pulgar. El míster es muy positivo. En esa acción había iniciado la jugada y él da valor también a ese gesto. No solo al que finaliza, que Bretones mete un golazo, sino que se fija en cada detalle".

Partidazo. "Si miras la plantilla ves una calidad enorme en los futbolistas. Pero hasta ahora todo estaba saliendo al revés. Nos pitaban penaltis, nos metían golazos al final… Pero ya vendrán de cara. Seguro que nos toca ganar algún partido que no merezcamos. Alguno nos saldrá de esos para compensar la mala suerte del inicio".

Tiempo para reaccionar. "Estamos en la 8.ª jornada, ya con seis puntos, recibimos al Huesca y hay que ganar. Queda mucho, que la gente esté con nosotros, que apoyen como hasta ahora, que nosotros vamos a responder. Juntos seremos más fuertes".

Momento personal. "Me recordó a algunos partidos con el Pachuca en los que me encontré muy bien. Los dos partidos que jugué de inicio considero que estuve a buen nivel, pero el entrenador decidió entonces apostar por otro tipo de futbolista, sus motivos tendría. Yo trabajo para tener oportunidades como la de Elda. Y para eso seguiré esforzándome".

El nuevo estilo con Carrión. "Lo que más me llama la atención de Carrión es el optimismo que transmite a los futbolistas. El ‘si fallas, otra; si fallas, otra’. Y eso lo que hace es que al final no falles. Tendremos pérdidas, partidos en los que las cosas no saldrán como deseamos, pero estamos en camino de ser un equipo con una personalidad fuerte. Ojalá sigamos en la misma línea".

¿Semana decisiva? "No lo creo, no. El míster lleva diez días, la plantilla tiene bajas, estamos aún empezando… Todos los puntos son importantes, es evidente. Ante el Huesca el miércoles hay que ganar. No hay otra. Y en Leganés, también. Aunque esté en ese gran momento, estoy seguro de que plantearemos el partido para ganar, con personalidad. Ojalá tengamos suerte en estos próximos partidos".