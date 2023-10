Pocas jugadoras entienden y transmiten el sentimiento oviedista como Alejandra Moro (Pola de Laviana, 22 años). Ella anotó el gol de la victoria en el derbi contra el Sporting (0-1) y en su novena temporada en el Oviedo, Moro habla como juega: con una madurez impropia de su edad.

–No es la primera vez que decide un derbi.

–Ya es el segundo, sí. Como el primero, en Mareo y de cabeza. Es especial marcar en un derbi por la repercusión. Nuestro objetivo era dejar la portería a cero y sacar los tres puntos, y lo logramos.

–¿Por qué se le da tan bien este tipo de partidos?

–Secretos no hay muchos, más allá de tener confianza. Veníamos haciendo mucho daño a balón parado y tenemos que seguir potenciando esta faceta.

–¿Qué se siente al hacer gol contra el eterno rival?

–Es difícil de describir. Es un cúmulo de emociones y sensaciones, la alegría es enorme. Además, al ser de la casa y oviedista desde pequeña, lo siento como algo aún más especial: marcar en un derbi es algo que queda para toda la vida.

–Ganar en Mareo nunca es fácil.

–Los derbis son siempre muy disputados, da un poco igual la tendencia con la que lleguen los equipos porque las fuerzas se acaban igualando. Se vive con mucha emoción y nervios, pero sentimos muy cerca a la afición. Teníamos que minimizar nuestros fallos y aprovechar nuestra oportunidad.

–Dado su comienzo, resulta inevitable hablar de ascenso…

–No nos queremos obsesionar. Queremos ir compitiendo jornada a jornada, ir mejorando y seguir vivas en la Copa de la Reina.

–¿Cómo recuerda su experiencia jugando en el Tartiere?

–Era un sueño que tenía desde siempre, aunque cuando era pequeña era impensable. El primero que jugamos fue en pandemia, pero el año pasado, cuando jugamos contra el Alavés ya con público, fue indescriptible: es un partido que toda futbolista quiere jugar.

–¿Qué significa el Real Oviedo para usted?

–Empecé aquí con 14 años, en el Oviedo Moderno. Es un orgullo crecer año a año en mi club y seguir defendiendo el escudo del Real Oviedo.

–Hablaba del crecimiento del fútbol femenino.

–Es importante aprovechar el tirón. El Mundial fue el último paso. Estas jugadoras sirven como referentes para las generaciones que vienen por detrás. Cuando yo era pequeña, no tenía estos espejos en los que mirarme, tenías que fijarte en los chicos porque era muy difícil ver un partido femenino. Ahora, afortunadamente, no es así.

–¿Cómo recuerda sus inicios?

–Tuve la suerte de empezar en el Alcava, y siempre me trataron como a una más. Pero hay muchas chicas que tuvieron problemas para competir con chicos, y con más limitaciones en cuanto a medios. Por ejemplo, ibas a jugar y no tenías un vestuario en el que pudieras cambiarte, siempre tenías que esperar a que se cambiasen ellos o utilizar el de los árbitros. En cosas así hemos progresado mucho.

–¿Ha sentido un aumento del interés respecto al Oviedo?

–Sí, tanto en redes sociales como en los partidos, en los que mucha gente que viene por primera admite que le gusta y repite. La base de niñas en la cantera también está aumentando mucho.

–Da la sensación de que el club cada vez le da más importancia al femenino.

–Desde que entró el Grupo Pachuca se apostó desde el primer momento por nosotras, como ya hacen con su equipo en México.

–Terminó sus estudios de Fisioterapia, una ciencia muy vinculada al fútbol.

–Trabajo por las mañanas, antes de entrenar. Quise dedicarme desde pequeña a algo relacionado con el fútbol, porque, además, el sueño de vivir del fútbol siendo mujer era algo hace años casi impensable.

–¿Su profesión le sirve para conocer mejor su cuerpo?

–Sí. Tuve la mala suerte, o la buena, depende de cómo lo mires, de sufrir dos lesiones graves de rodilla, con 15 y 16 años. Gracias a mi trabajo y a estas experiencias me conozco mejor, e incluso me sirve para poder ayudar a mis compañeras. Me gusta aprender.

–¿Cómo superó esas lesiones?

–Fue complicado, porque te aleja de lo que más te gusta y, sobre todo cuando eres joven, es psicológicamente difícil de llevar y debes apoyarte en tus compañeras. Aunque es difícil retomar la actividad, tenemos ejemplos como Camarasa o Alexia de futbolistas que se han recuperado bien de esta lesión. Te obliga a reinventarte y a sacar el lado positivo.

–¿Pasó miedo al volver a jugar?

–No demasiado, pero pierdes un poco la confianza: físicamente te cuesta volver a coger el nivel, te encuentras un equipo cambiado… Es complicado regular la frustración, pero hay que tener la cabeza fría y esperar a que llegue tu momento.