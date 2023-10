El Huesca del Cuco Ziganda, extécnico azul, afronta mañana ante el Oviedo en el Tartiere un importante encuentro y lo hará sin uno de sus hombres fetiche, también viejo conocido carbayón. El delantero Samuel Obeng no jugará ante su exequipo por unas molestias físicas. El ariete, ex azul, está cedido en el Huesca y no hay ninguna cláusula que le impida jugar ante el equipo que (todavía tiene sus derechos), pero las citadas molestias le impedirán participar.

Se trata de un serio contratiempo para un Ziganda en apuros, con el equipo en descenso, ya que Obeng es un delantero básico en sus planes. Así mismo, el Cuco tampoco podrá contar con Pol Valentín, extremo, también de baja por problemas físicos. El que sí está disponible es Javi Mier, exfutbolista del Oviedo, ahora en el Huesca en lo que será una tarde de reencuentros. Ziganda vuelve al Tartiere, el que fuese su estadio durante dos temporadas y media. El exjugador azul Mossa, que fue capitán del Oviedo, es su segundo entrenador.