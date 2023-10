Cuando Carrión era Luismi: la historia familiar que une al entrenador del Oviedo con una familia asturiana

Cuando Manoli Hernández, una zamorana que lleva en Asturias desde los cuatro años, se enteró que Luis Carrión iba a entrenar al Oviedo se llevó un alegrón de los gordos. Parecía cosa del destino. Manoli, vecina ahora de Gijón tras toda una vida en Tudela Veguín, retrocedió entonces más de treinta años. Se vio en Barcelona con los Carrión, que son como su otra familia. Una amistad que va más allá de todo, que no se olvida pese a la distancia. "Los quiero muchísimo. Me quitaron muchas penas. Me acuerdo de su madre, que cuando llegábamos los fines de semana a Barcelona nos recibía con langostinos. El cariño no se me olvidará nunca", recuerda.

Manoli habla de algo muy doloroso y reconfortante a la vez. Doloroso por perder a un hijo y reconfortante por encontrar gente que merece la pena en el camino. Explica cómo un drama familiar provocó que los Carrión apareciesen en su vida a principios de los noventa. De aquellas, el actual entrenador del Oviedo era "Luismi" –para Manoli lo sigue siendo– y ahora es Luis Carrión, un entrenador consolidado en la élite que se sienta en el banquillo del Oviedo. Manoli cuenta la historia. "A mi hijo, Víctor, le diagnosticaron un cáncer en 1989 y tuvimos que ir a tratarlo a Barcelona, al hospital Vall d’Hebron". Aquello les cambió la vida a todos. A Manoli, a su marido José Ángel, fallecido recientemente y también a su otra hija, Nerea. Manoli hizo las maletas y con lo puesto se fue a Barcelona. Allí no conocía a nadie, pero la familia Carrión ya le estaba esperando nada más bajarse del tren. "Una amiga de La Felguera los conocía desde hace muchos años y les avisó para que me ayudasen. El primer día ya se volcaron con nosotros". Y así fue como Carrión, que por entonces tenía once años, conoció a Víctor, "oviedista y del Madrid", y a su familia. El vínculo no se rompió jamás y ahora vuelve a intensificarse en Oviedo. "Carmen y Luis (los padres de Carrión) para nosotros son como nuestra familia y sus hijos, Luis y Javi, como si fuesen los míos", dice Manoli. Víctor, ovetense, se estuvo tratando tres años en Barcelona, a caballo entre Cataluña y Asturias. Le hicieron un trasplante de médula y estuvo ingresado cuarenta días. Cuando no estaba hospitalizado, la casa de los Carrión era la suya. Y Luismi (Carrión), su mejor amigo. "Siempre fue muy cariñoso con él y tuvieron un feeling especial. Se llevaba mejor con Luismi que con su hermano Javi por afinidad, pero hacían mucha piña", recuerda Manoli. Víctor murió en 1991, con solo siete años, pero su recuerdo sigue intacto en su familia, por supuesto, y también en los Carrión. La relación entre las familias ya nunca se perdió, con Tudela Veguín como centro de operaciones. Allí jugó al fútbol e hizo trastadas Luis Carrión hace no mucho, cuando era solo un niño. "Nos juntábamos muchas veces y él no se quería marchar. Acostumbrado a una ciudad grande como Barcelona, estaba muy cómodo en Asturias". El tiempo fue pasando y Luismi ya es Carrión. Hizo carrera como futbolista, se casó, tiene dos hijos y ahora asume el reto de que el Oviedo, el Oviedo de Víctor, funcione. "Para mí Carrión sigue siendo Luismi y me alegro muchísimo de que esté tan cerca", dice Manoli, que hace pocos días quedó con el técnico del Oviedo para rememorar viejos tiempos. Hablaron de la vida y algo de fútbol. "Espero poder ver pronto a sus padres y que vengan a menudo a Asturias", dice Manoli. Su hijo, Víctor, tendría hoy 38 años. Carrión, "Luismi", tiene 44 y no le olvida.