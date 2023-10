El Oviedo, ante un especialista en la cuerda floja: las 7 vidas de un cuestionado Ziganda

Fue el último entrenador en dejar su marca en el asiento del banquillo local del Carlos Tartiere, algo notable si se echa un ojo a la sucesión de entrenadores que han pasado por él. Más que un trono parece la silla eléctrica. Pero José Ángel Ziganda, el Cuco, logró asentarse como entrenador del Oviedo con una trayectoria a contracorriente: dirigió a los azules durante dos temporadas y media, con un buen sabor de boca en general, aunque sin la guinda; ese play-off que se le resistió y que tuvo tan cerca. Ahora, llega como capataz de un Huesca en apuros y con la sombra del despido planeando sobre él.

No es una situación nueva para el navarro, que no siempre en Oviedo se sintió con toda la confianza en el puesto. Al menos en un par de ocasiones, el Cuco logró evitar el despido con victorias convincentes. La primera gran situación de riesgo a la que se enfrentó el navarro fue a finales de octubre de 2020. Tras su magnífica labor en la segunda mitad de la 19/20, salvando al equipo del descenso, el inicio del siguiente curso no fue tan exitoso. Fue tan pobre que los azules se presentaron en la décima jornada con un solo triunfo, el logrado ante el Sporting en el derbi. Tras un doloroso 2-3 del Logroñés en el Tartiere, el Oviedo era antepenúltimo y debía visitar a Las Palmas.

En el club, no todos lo tenían claro. Y se barajaban ya opciones por si el equipo no enderezaba el rumbo. Era un choque trascendental para el futuro del Cuco. Y salió cara. Ganó el Oviedo en la isla, 1-2, con dos tantos de Nahuel Leiva en una primera parte magnífica al contragolpe. Ziganda tomó aire y el equipo de la mano del técnico también. Dos triunfos seguidos a continuación calmaron las aguas y Ziganda completó el curso dejando al Oviedo en mitad de tabla.

El segundo "match ball" salvado fue al año siguiente, con la picante visita a El Toralín. Llegaba el técnico tocado, a dos puntos del descenso, tras un 1-3 del Burgos, jornada 12. Y también ahí brilló el planteamiento del entrenador: triunfo 1-2, tantos de Obeng y Bastón. Otra victoria seguida, esta ante el Málaga, le dio el espaldarazo a un equipo que tras un brillante final de campaña rozó con la yema de los dedos el play-off de ascenso. Tras ese curso, el Cuco voló a Huesca.

Esta es su segunda campaña en el conjunto oscense, con problemas desde la primera patada al balón. Hace dos jornadas, diversos medios de Huesca informaron que de perder en Alcorcón, Ziganda sería destituido. Pero sobrevivió, 0-2.

Ahora, el Cuco y su Huesca afrontan una nueva reválida. Llegan tocados tras perder ante el Sporting y se encontrarán a un Oviedo que quiere seguir en su labor de recuperar el optimismo: el premio para los azules podría ser salir del descenso.