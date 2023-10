El bisturí del Oviedo: Cazorla no venía a pasearse...

Ante el Valladolid, una especie de presentación no oficial. El descuento y poco más. Contra el Eldense, un pasito: 12 minutos. Y ayer, en un Oviedo que contra el Huesca necesitaba claridad como el comer y un tipo que diese pases y calma, la demostración de que Cazorla no ha venido al equipo de sus amores a pasearse, firmar autógrafos y vestirse de mago por el centro de la ciudad. Media hora para soñar. El de Llanera fue ayer el rey del equipo, con una claridad para tocar el balón que asustaba. Con 38 años o con 50 basta verle tocar un balón para saber que ahí hay algo diferente. Y luego está la actitud, claro. Los intangibles. Fue salir al campo y pedir el balón. Y que se la diesen. Porque esa es otra. Sus compañeros, conscientes de la trascendencia, le buscaban una y otra vez. Y él, metrónomo, la pasaba sin apenas fallar. Su zurda –no se sabe si en realidad es diestro– parecía un francotirador. Tan pronto se la ponía en largo a Bretones como la cruzaba para Luengo. Cazorla levanta el ánimo de la afición desde la banda y ayer ya lo empezó a hacer desde el césped, porque su aportación decidió un partido cerrado hasta que él apareció por ahí. La primera parte del Oviedo, muy mala, se olvidó nada más que el mago hizo acto de presencia y sacó a su equipo de pobre, que respira algo más tranquilo, lejos del descenso. Ya tiene al Tartiere en el bolsillo. "He soñado esto muchas veces. Ver a la gente contenta, poder haber participado... Sigo cumpliendo sueños, pero no hemos conseguido nada. Tenemos que resetear e intentar seguir sumando de tres", aseguró, tras el partido, el ídolo azul.

Ziganda, en el alambre Cualquier oviedista presente ayer en el Tartiere pudo haber sentido un "déjà vu" presenciando el partido que planteó el Cuco. "Que no pase nada y si pillo una arriba que me quite lo ‘bailao’". Plan típico de Ziganda que le originó críticas en su etapa en Oviedo, aunque le sirvió para saborear el play-off y dejar un buen recuerdo en general. La primera parte fue por donde él justamente quería, con un equipo junto, bien plantado y esperando una oportunidad arriba con juego directo. Y el plan, al menos en esos 45 minutos, le salió bien, porque el Huesca esperó atrás, pero atrapó al Oviedo en su telaraña y gozó de más acercamientos peligrosos en el área azul. El gol de Moyano le chafó el plan. Tipo educado, Ziganda llegó serio a la rueda de prensa y asumió que puede jugarse el puesto en la siguiente jornada. Fue, además, optimista con el Oviedo: "Ha cambiado de estilo y hay que darle recorrido. Lo normal es que vaya para arriba, por todo". La vuelta de Mier Javi Mier, soldado del Cuco, fue titular ante su exequipo. Su partido fue correcto porque Mier, chico para todo, destaca en la regularidad. Juega fácil, no se complica, llega y corta balones. Tan pronto está en su área como de extremo. Un... ¿pivote? muy interesante que, cosas de la vida, de Cervera y de no sé sabe quién, no interesaba en el Oviedo. Mier, oviedista hasta la médula, fue sustituido en la segunda parte y se llevó una ovación de aúpa, con parte del público en pie para despedir a un chaval criado en El Requexón que tuvo que buscarse la vida fuera. Poco después saltó al campo Juanjo Nieto, exoviedista, que fue la cruz respecto a Mier. El lateral derecho se llevó una pitada de las buenas en la segunda parte. Cosa rara, porque el de Castellón no tuvo una salida abrupta del Oviedo y dejó muy buen recuerdo en lo futbolístico. Un once fijo Carrión parece tener claro el estilo que quiere para su Oviedo...Y también a sus jugadores. El técnico azul repitió ayer once ante el Huesca del Cuco. Nada de rotaciones por haber jornada entre semana. En realidad, pocas opciones reales tiene en el banquillo el catalán además de Moyano, que tuvo unas leves molestias en Elda. Ayer tampoco fue titular, con un Paulino que ya parece fijo en la derecha. El resto del equipo se recita de memoria. Y tiene pinta que, hasta que regrese Alemão, va a seguir siendo el habitual. Moyano y Romario Hubo quien se sorprendió. Con el partido en empate y el Oviedo necesitado, Carrión, antes de la entrada salvadora de Santi Cazorla, agitó el árbol y llamó a Moyano y a Romario, dos hombres de banda para desatascar el encuentro y dar más velocidad. El entrenador acertó plenamente. El primero, intocable con Cervera, metió su primer tanto como oviedista. Lo necesitaba, dicen en el club. El andaluz, con facilidad para el gol, casi no había tenido oportunidades de gol y en un movimiento de delantero la clavó en el área del Huesca. Muy cerca de él estaba Romario, recuperado tras su lesión. Y el ecuatoriano también dejó buen sabor. Fichaje discutido dentro y fuera por lo bajini, el extremo tiene potencial de sobra para aportar. El interrogante es su estado físico.