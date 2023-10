Santi Cazorla, ídolo del Oviedo, fue básico ayer en la victoria azul ante el Huesca, agitando el ataque en la segunda parte. Jugó más de 25 minutos y tuvo una actuación muy destacada. Tras el partido, atendió a los medios del club.

"Siento mucha emoción, conseguir la primera victoria, la gente volcada... Fue un partido difícil, pero a base de empuje, más que de fútbol, conseguimos una victoria fundamental", aseguró el "8".

"He soñado esto muchas veces. Ver a la gente contenta, poder haber participado... Sigo cumpliendo sueños, pero no hemos conseguido nada. Tenemos que resetear e intentar seguir sumando de tres", aseguró, todavía con la camiseta, el ídolo azul. "No hemos conseguido nada, las expectativas son mucho mayores, está claro que no empezamos como queríamos. Llevamos dos triunfos seguidos para coger confianza y hay que preparar el partido ante el Leganés, que van líderes", recalcó el mediapunta.