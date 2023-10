Y el Tartiere volvió a sonreír

136 días después, el Tartiere volvió a sonreír con una victoria del Oviedo. El equipo azul no ganaba desde mayo y ayer ante el Huesca lo logró con un ambiente de aúpa, ante más de 12.000 espectadores y con el Fondo Norte animando. He ahí la novedad, ya que la grada de animación, donde se ubican los ultras de Symmachiarii, hicieron una "sentada" ante el Valladolid después de que la Policía Nacional identificase a dos integrantes del Fondo. Aunque el cabreo todavía sigue. "No hace falta ser ingeniero, parafraseando a nuestra delegada (en referencia a Delia Rosa), para darse cuenta de la represión injustificada a nuestra animación. Multados en el último encuentro y hoy (por ayer) comenzamos el partido sin nuestra tarima, desde donde coordinamos los cánticos", escribió Symmachiarii durante el partido. Los problemas se olvidaron durante el encuentro, con el Tartiere volcado con el equipo y enfadado con el árbitro, ya en la primera parte.

Por fin, volvió una haka ganadora, con Cazorla como maestro de ceremonias, muy pegado a Luismi, y Moyano estrenándose como goleador. "El míster nos convenció de que podemos", aseguró el extremo nada más acabar el partido, a pie de campo. Luego, ya en frío, insistió en el mismo discurso que ya adopta la mayoría del vestuario: la llegada de Carrión, sostienen, era necesaria. "Es increíble marcar un gol con el Oviedo, es una sensación única. Fue un buen tanto y estoy muy contento. Vi que Abel iba a centrar, me incorporé al primer palo y conseguí hacer gol. Casi meto el segundo con una buena acción de Romario. Nos hacía falta sumar de tres en casa y es una alegría para todos", aseguró Moyano. "El míster me pidió que fuese vertical y que llegase al área y así fue el gol. Sabíamos que el Huesca era un rival complicado, trabajado y sólido. En el segundo tiempo llegamos con más claridad", finalizó el goleador del Oviedo.