Así volvió el mejor Bretones: "Vuelve a disfrutar"

Habla alguien que conoce bien a Bretones. "Abel está disfrutando, tiene libre carril, sube, baja... Antes no estaba disfrutando en el campo, pero ahora sí". La reflexión sobre el lateral del Oviedo parece coincidir con la realidad palpable tras el chute de confianza por la victoria azul ante el Huesca.

El de Langreo, el hombre de la banda izquierda del Oviedo, vive un momento dulce tras un inicio amargo. Su bajón coincidió con la crisis del equipo en el inicio de Liga, pero incluso eso era novedoso porque hasta en los peores momentos creativos de la pasada temporada Bretones aparecía una y otra vez por la banda. Últimamente no sucedía. Hasta la llegada de Carrión. En los dos últimos partidos, Bretones suma un gol –el que abrió la lata ante el Eldense– y una asistencia –el centro a Moyano que acabó en el tanto de la victoria ante el Huesca–. Curiosamente, su aportación coincide exactamente con lo que le pidió el nuevo entrenador delante de todos sus compañeros: goles y asistencias.

La recuperación del mejor Bretones es básica para el Oviedo, siendo el lateral un pilar ofensivo en los intereses azules.

Con Carrión ha vuelto una versión reconocible que no apareció con Cervera en este curso. Aunque al Almirante le debe el canterano su actual puesto en el Oviedo: fue el cántabro el que apostó por él de lateral, sacándolo del extremo. En ese momento había en la plantilla dos hombres de banda: Pomares y Aceves. Cervera lo tuvo claro: "Mi lateral es Bretones". Y ahí es donde se ha consolidado.

Que Bretones rinda y recupere su nivel es además una buena noticia para los directivos del Oviedo teniendo en cuenta lo sucedido en verano. El de Langreo –renovado con tres millones de euros de cláusula de rescisión– apuntaba a ser una de las posibles salidas en el pasado mercado, pudiendo dejar dinero en caja por primera vez en muchos años.

Varios equipos preguntaron por el lateral, pero realmente ninguno trasladó una oferta en firme para pagar los tres millones. El Oviedo mantuvo una posición clara: Bretones no se movería del Oviedo si no se pagaba antes la cláusula. Es decir: no habría negociación posible que rebajase esos tres millones. La jugada no es baladí, puesto que sí hubiese sido factible un traspaso por menos dinero.

El posible temor era que el nivel de Bretones bajase tras una temporada notable, lo que redujese el interés futuro de otros equipos. De momento, la duda parece disipada, lo que refuerza la posición del club. Bretones, dicen los que tratan con él, está muy centrado en el Oviedo y feliz con la nueva propuesta del entrenador. Ha vuelto a disfrutar.