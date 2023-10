La historia de los "Santis" del Oviedo: "El líder del centro del campo y el mejor"

Dicen que los buenos se buscan y en el Oviedo va a ser verdad. Santiago Colombatto, ante el Huesca, levantaba la cabeza una y otra vez y casi siempre encontraba a Santi Cazorla, faro del equipo en esa segunda parte que acabó con la segunda victoria consecutiva carbayona. El "8" y el "11". Los Santis del Oviedo, a los que se agarra el equipo para seguir con la flecha para arriba y lograr hoy otra victoria en Butarque ante el Leganés (21.00 horas, Movistar).

Los dos, tipos de moda en la ciudad, posan para LA NUEVA ESPAÑA antes de la importante cita de esta noche. Una imagen para la ilusión. El Oviedo visita al líder y el Oviedo muestra a dos de los suyos, que además aparentan tener una buena complicidad personal.

Sobre el papel, poco tienen que ver en realidad el uno con el otro. Colombatto, 26 años, nervio argentino, es un chico para todo en el centro del campo que tan pronto bloquea un tiro del rival como da una asistencia. El ex del León, el dato es clave, roba siete balones por partido. El suyo fue sin duda el fichaje más trabajado del verano, con los Martínez (Jesús padre y Jesús hijo) mano a mano para convencerle, y así acabó siendo. "Menos mal que vino", admiten en el Oviedo entre bambalinas.

Cazorla, 38 años, es otra historia. Chispa pura y talento, su historia es la del regreso del hijo pródigo que ya aporta sobre el campo. Carrión sonríe cuando se le pregunta por Cazorla. "Es el mejor, el mejor de la categoría", dice, como aperitivo. "Está en un periodo de adaptación física porque viene de estar parado. Como si lo pongo de central… Será el mejor sacando el balón. El otro día dio mucho al equipo en un contexto favorable, igual en otro más físico le cuesta un poco más. Trataremos siempre de que en el campo pase lo que queremos", recalcó el entrenador.

Antes se paró también para hablar de Colombatto y su entendimiento con el "8". Ahí tiro además de ironía. "Con Cazorla, con Bretones, con Calvo... Cuando uno es bueno se entiende hasta con su mujer", bromeó Carrión. Luego habló en serio: "Hace mejores a los demás". Para el entrenador, la aportación del otro Santi es oro para el equipo. "A Colombatto lo había visto este año con el Oviedo y me parece un gran jugador, un líder en el centro del campo que entiende muy bien lo que toca en cada momento. Ante el Huesca no necesitó ni cinco minutos para entender la segunda parte y además tiene personalidad, estoy encantado con él", recalcó el catalán. Parece complicado que, teniendo en cuenta la puesta en marcha física de Cazorla, los dos jugadores vayan a coincidir pronto en un once. Aunque teniendo en cuenta el método de Carrión hay quien en el Oviedo no se atreve a descartarlo. De momento, Colombatto es inamovible en el once: siempre que ha estado disponible ha sido titular. Cazorla es el desatascador. Los Santis, listos para Butarque.

El técnico: "Esta plantilla es una suerte"

Luis Carrión, técnico del Oviedo, dirigió ayer por la mañana el último entrenamiento azul antes de poner rumbo a Madrid para el partido de esta noche en Butarque ante el Leganés. Carrión volvió a mandar un mensaje optimista, de confianza en la plantilla. "Estoy muy contento de lo que veo a día de hoy y del margen de mejora que tiene el equipo. No estamos en nuestro tope, entiendo que tenemos un margen de mejora increíble. Podemos entender mejor todo y ojalá eso haga que vayamos mejorando y que ganemos partidos. Es una suerte para mí tener esta plantilla", aseguró. Sobre Camarasa, de vuelta tras ser baja por salud mental, dijo: "lo veo bien, estuve hablando con los médicos y demás y está contento. Le vi fotos después de ganar al Huesca y estaba más contento que unas pascuas". El técnico azul dijo que esta noche no espera un partido muy abierto y que espera que el Oviedo "vaya a por ellos". Por otro lado, Borja Jiménez, técnico del Leganés, se mostró seguro y dijo que el Oviedo "viene en buena dinámica, pero vamos a vivir un ambiente muy bueno en Butarque y eso nos va a ayudar".