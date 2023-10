La sinceridad de Romario y el nuevo estilo del Oviedo: "Nos gusta más tener el balón que correr tras él"

Dice con aparente sinceridad Romario Ibarra, extremo azul, que en las últimas semanas se siente mejor. Con más confianza. Recalca, seguro, que está con motivación. Y lo parece. Porque el extremo ecuatoriano, un fichaje gestado por Pachuca en verano, lleva dos partidos seguidos participando desde el banquillo. Para él es un récord desde que está en el Oviedo. Con Cervera participó en tres partidos, pero en jornadas salteadas. Para Carrión, "Roma" (así es su apodo en el vestuario azul) es un revulsivo. De momento.

Porque el extremo, que atendió a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Butarque, tras el empate ante el Leganés, asegura que se siente con fuerzas para ser titular si el entrenador así lo considera. También resumió el sentir del vestuario con el técnico catalán en una frase que asume una buena parte de la plantilla. "A todo jugador le gusta más (la propuesta de Carrión en comparación a la de Cervera). Nos gusta más tener el balón que correr tras él. Se nos está viendo muy sueltos, con más confianza, y eso está bien para que el equipo siga creciendo", aseguró el atacante.

Romario, que viene de una lesión muscular, está aportando poco a poco. "Me siento muy bien físicamente. Estos minutos que me da el entrenador me están sirviendo mucho para coger ritmo. El ‘Profe’ (en referencia a Luis Carrión) me da confianza y eso me da motivación. "Me siento muy bien, esta semana que será algo más larga me va a servir para llegar bien al partido del viernes ante el Albacete. Al no estar jugando, y también por la lesión, me costó. Estoy preparado para lo que el míster proponga, solo me dedico a trabajar y que el entrenador decida"", indicó. Romario reforzó varias veces el trabajo del nuevo entrenador, que no lleva ni un mes en el cargo. "Ahora se ve un equipo muy diferente, con mucha confianza. El nuevo entrenador nos la da. Hay una gran diferencia en los partidos (respecto al inicio)", aseguró. El atacante también quiso dejar claro que la plantilla está recuperada anímicamente tras el mal inicio de Liga, con el equipo en descenso. "El equipo está muy bien de moral y anímicamente. Sacamos puntos en una semana muy complicada. Vinimos a Leganés, a un estadio difícil, dominamos el partido pudimos haber ganado. Estamos mejor anímicamente", insistió.

El Oviedo afronta ahora un exigente partido ante el Albacete, luego visitará al Amorebieta y más tarde recibirá a Alcorcón. Una oportunidad, sobre el papel, para sumar más colchón. "Esos partidos son los más difíciles, porque un jugador, inconscientemente, se motiva más contra los de arriba. Hay que trabajar igual", sentenció, el extremo azul.