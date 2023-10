Entrevista al presidente del Oviedo desde México: "El estilo de Carrión va muy de la mano de la filosofía de Pachuca"

Martín Peláez juega estos días en casa. En Pachuca, donde reside la mayor parte de su familia, él lidera la expedición azul que la pasada tarde (madrugada de ayer en España) asistió a la gala de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Entre los diversos actos y el festejo, el presidente del Oviedo se toma un tiempo para analizar junto a LA NUEVA ESPAÑA la realidad de un equipo que ha dejado atrás los temores del inicio y encara el futuro con confianza en poder mirar hacia arriba.

–¿Qué significa tener aquí en Pachuca a una delegación del Real Oviedo?

–En primer lugar, es un orgullo. Estoy feliz porque es importante que los trabajadores del club como los patrocinadores sientan y palpen lo que significa un acto como este en el que el Grupo Pachuca pone tanta ilusión. Se pueden contar mil cosas, pero verlo en directo es otra cosa. Estoy en mi ciudad, en mi casa, donde estuve 26 años trabajando y para mí esta experiencia es inolvidable con el Oviedo y seguro que para ellos seguro que también.

–Tratan también estos días de aprovechar las sinergias con el Grupo.

–Está la gente del Pachuca, del León, del Everton… Y ahora los de Oviedo. Hay sinergias que ya aprovechamos, pero hay muchas más opciones abiertas que ahora trataremos de explorar.

–Mejor estar aquí tras el 7 de 9 puntos de la pasada semana…

–Sino me quedo en casa (risas)… Aún no hemos logrado nada, pero esa racha positiva te da otra perspectiva de la temporada. Lo afrontas con mucha más tranquilidad y es más ventajoso. No es el arranque de campeonato que deseábamos, pero el equipo está encaminado, se ven mejores cosas y hay alegría en el grupo, que es algo importante para construir. Seguro que vienen cosas mejores para el Real Oviedo.

–¿Cómo explica el cambio radical del equipo con el relevo en el banquillo?

–Con Carrión ha regresado la alegría al equipo. Cuando pierdes confianza y no juegas con alegría todo se hace más complicado. En el fútbol y en la vida.

–¿Qué vieron en Carrión?

–El estilo de Carrión va muy de la mano de la filosofía del grupo. A Jesús Martínez le gusta que sus equipos propongan, que tengan la pelota. A Álvaro Cervera le debemos mucho, también debemos dejar claro eso. Nos vino muy bien su llegada la temporada pasada porque nos sacó de un momento malo para dejarnos octavos. Y asumió la responsabilidad con el equipo en descenso, es una situación difícil, eso no conviene olvidarlo. Pero este año la situación ha sido diferente y Luis (Carrión) le da al equipo el fútbol que al Grupo le gusta. Lo digo independiente de los resultados. Porque llegarán momentos en los que den la espalda, está claro, pero estamos muy contentos con su estilo, su trato y su alegría.

–¿Esperaba que Cazorla estuviera ya aportando?

–Cuando el entrenador contó con él ante el Valladolid yo fui el primer sorprendido. Pensé que lo citaba para inyectarle optimismo al grupo, para que la gente se enchufara. Pero cuando vi que lo metía en el campo me dije: "Este va en serio". Nos da mucho gusto que pueda aportar y seguro que con el paso de las semanas Santi, con lo profesional que es y esa calidad que tiene, será un jugador que aporte tanto dentro como fuera del campo.

–Otra buena noticia: Camarasa.

–En las últimas semanas son todo buenas noticias. Se suma Camarasa, ya está Romario, próximamente lo harán Lucas y Alemão… Podemos tener el plantel casi completo. Además de tener una buena sensación deportiva también suma que la enfermería se vaya vaciando. Da otra perspectiva porque ahora ves al banquillo y ves soluciones de calidad para ayudar equipo. Mire en Leganés los cambios del entrenador.

–Cuándo mira la clasificación, ¿se fija en la distancia con los de abajo o lo que queda para el play-off?

–¡Hasta la octava jornada no veía la clasificación! (risas). No quería ni verla. Ahora ya me atrevo, pero es pronto para cualquier conclusión, esta Liga es muy larga. Debemos centrarnos en el Albacete, en hacer un buen partido y luego ya nos centraremos en objetivos claros.

–Viendo las instalaciones de Pachuca, ¿se imagina algo similar en Oviedo?

–La idea es replicar el modelo. Es imposible repetir estas dimensiones que se ven en la Universidad del Fútbol de Pachuca en Oviedo, porque es enorme, pero sí por lo menos el formato, el contenido. Seguimos trabajando en el proyecto de la ciudad deportiva, en otra escala, pero que contenga todo lo que se puede ver en Pachuca.