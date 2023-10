Pachuca se viste de azul carbayón: contracrónica de la previa del Salón de la Fama

Blande unos folios con los nombres de los invitados, una lista inmensa, y los agita arriba y abajo. Jesús Martínez da una orden aquí y otra allí. Se sienta en una butaca y, al rato, cambia. Quiere otra perspectiva del escenario. Grita insistentemente, "¡Dani! ¿Dónde está Dani?", en busca de Daniela, una de las personas que, en el ensayo general de cara a la celebración de la gala de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, es la encargada de que todo esté en el sitio adecuado y al momento justo. Y entre llamadas a Dani, que aparece servicial al instante, Martínez encuentra un momento de asueto para unos minutos de confidencias con su amigo Martín Peláez, presidente del Oviedo que encabeza la delegación del club azul estos días en México, donde también está presente LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano presente en el evento. "¡Ahora sí que arranca mi Oviedo! ¡Ahora sí!", le suelta Martínez con energía. Y Peláez, conocedor como pocos de la personalidad arrolladora del dueño del club azul, repite, acompañado de una sonrisa, lo mismo ante cada invitado que se cruza: "Menos mal que ahora hemos sacado la cabeza de abajo. Si no, me hubiera quedado en Oviedo para no aguantarle…".

Martínez es un torbellino, ya sea hablando del Oviedo, de sus otros clubes o repasando los detalles de una gala que sitúa a Pachuca cada año en el mapa del fútbol internacional. En la madrugada de ayer en España, tarde mexicana, se celebró un evento que ha llevado hasta la ciudad azteca a figuras de la talla de Carles Puyol, Francesco Totti (que a su llegada posó con la camiseta del Oviedo), Rivaldo, Rafa Márquez o Cuauhtémoc Blanco. Hay otros que no han podido asistir por compromisos laborales, como Ancelotti y Xavi, técnicos del Madrid y del Barça, y algunos que, como Kaká y Eto’o, no han logrado cuadrar sus agendas, aunque sí se deja ver Jenni Hermoso, estrella del Pachuca femenino. Por Pachuca también estuvo Borja Sánchez, exjugador azul, ahora en León, acompañado de Jesús Martínez (hijo) presidente del León. Tampoco se perdió la cita Diego Baeza, presidente del Avilés, que tiene buena relación con los empresarios mexicanos. La ciudad rebosa alegría desde los días que preceden a una gala que tiene como paso previo un acto en un balón gigante, de 38 metros de altura y 30 de diámetro. El llamativo museo que tantos turistas atrae al año. Es una celebración de carácter internacional, con homologación de la FIFA, y en la que también hay una importante cuota oviedista. Martínez tiene la agenda repleta estos días, pero encuentra un hueco para que Peláez le ponga al día. Hablan del nuevo entrenador, del rendimiento de los jugadores, en especial de sus apuestas más personales (cómo va Paulino, la mejora de Seoane, la rodilla de Alemão…), de cómo marcha todo. "¡Y el Villarreal B le ha ganado al Espanyol!", suelta, enfatizando su sorpresa ante una competición que en términos de competitividad parece indescifrable. En pleno ensayo, se suma José Ramón Fernández, otro de los hombres fuertes de Pachuca, que acaba de llegar desde Ciudad de México. Es el vicepresidente corporativo de medios del Grupo y, aunque en el día a día está centrado en el Club León, que también forma parte del conglomerado, sigue muy de cerca al Real Oviedo en su condición de consejero de la entidad carbayona. Fernández llega alegre porque a la buena dinámica del Oviedo le suma el último triunfo de León (0-2) que también trata de enderezar el rumbo. En diciembre, disputará el Mundial de clubes y es una campaña especial para ellos. Por la noche, el que aparca en Pachuca es Pedro Cedillo, mano derecha de Jesús Martínez desde los inicios y socio del Grupo. Él también fue nombrado consejero azul en la pasada junta de accionistas. "Estoy muy pendiente, todos los días Martín me manda el resumen de prensa y les leo a ustedes", señala Cedillo ante LA NUEVA ESPAÑA en la cena previa a la celebración del evento. Los dos consejeros, que estarán pronto en Oviedo para la celebración de la junta de accionistas, previsiblemente a celebrar a mediados de noviembre, refuerzan una delegación azul que, además de labores de representación, aprovechan los días en México para empaparse de la forma de trabajar de Pachuca. Las famosas sinergias. Por eso, Laura González Manjoya, directora de comunicación, y David de la Torre (responsable digital y de comunicación de la Fundación Real Oviedo) emplean toda la mañana en reuniones en la inmensa Universidad del Fútbol con los encargados de comunicación, redes sociales y mercadotecnia del Grupo Pachuca. Hablan de colaboraciones futuras y se intercambian contactos. También hacen lo propio Norma García (responsable legal y de recursos humanos del club azul) y Javier Álvarez (desarrollo digital) con sus homólogos. Por su parte, Estela Díaz Caicoya (directora comercial, de negocio y operaciones) acompaña a los patrocinadores a eventos de carácter más turístico. La presencia azul tendrá como colofón el acto de esta madrugada. Una gala con purpurina que vuelve a dirigir los ojos mexicanos, y en realidad de muchos más lugares del planeta fútbol, hacia Pachuca. Con Jesús Martínez, que apenas se deja ver en los días previos, tratando de controlar cada detalle. Y también pendiente de su Oviedo que, ahora sí, repite, empieza a funcionar.