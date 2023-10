Los últimos resultados, con siete puntos en tres partidos, ha devuelto la sonrisa a todo el entorno del Oviedo. Esta mañana, en El Requexón, el entrenamiento fue a puerta abierta y, aprovechando el festivo y el día soleado, fueron cientos los seguidores azules que se pasaron por los campos de entrenamiento, donde los jugadores les firmaron autógrafos y les atendieron. Una jornada alegre previa al partido que mañana (21.00 horas) enfrenta al equipo de Luis Carrión con el Albacete en el Carlos Tartiere. El técnico catalán reconoció que llegan a este partido convencidos de ganar y con la moral alta.

Una semana tranquila tras sumar siete puntos

"Fue una semana buena en cuanto a puntuación, para mí también en cuanto a trabajo del equipo y puesta en escena en el campo, pudimos entrenar poco pero el equipo rindió bien; y esta semana un poco más larga trabajando y preparando el partido de mañana, que será un partido importante y bonito".

El regusto amargo de los dos puntos que faltaron

"Eso queríamos todo, el haber ganado en Leganés, pero el equipo hizo lo suficiente para como poder llevarse el partido, no fue así, pero creo que más o menos, dentro de que nos enfrentábamos a un muy buen rival, en el campo pasó lo que queríamos nosotros".

Bajas

"Acercándonos al final en el caso de Alemao y Lucas, pero seguimos igual".

Rotaciones

"Nos enfrentamos a un rival diferente a todos los que nos hemos enfrentado hasta ahora, y tendré que valorar lo que es mejor para hacerles daño. Entiendo que es importante que todos los jugadores sientan que pueden jugar, que los que juegan sientan que pueden no jugar. Es verdad que he repetido equipo los tres partidos, pero eso no significa que eso vaya a ser así. Intentaremos buscar lo que es mejor para ganar al Albacete".

Un centro del campo con mucha calidad

"Estoy viendo cómo puedo hacer para jugar con uno más, bendito problema por dentro, tenemos jugadores de mucho nivel, que pueden actuar bien, también es bueno para el equipo el hecho de que a lo mejor haya cambios y los que salgan sean capaces de mejorar a los que están jugando. A mí es una parte del equipo que me gusta mucho y hay que intentar explotarla".

Clasificación

"Claro que la miramos, todo el mundo mira la clasificación, el que te diga que no es mentira, cuando ganas la miras más y cuando pierdes la miras menos. Creemos, sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival, y nos vemos con la sensación de que vamos a ganar. Luego ya veremos qué pasa en el partido, tenemos en nuestra cabeza el hacer muchas cosas para ganar y si ganamos nos pondremos con 13 puntos, en una buena posición, y trataremos de seguir poque no acabará ahí".

Enlazar buenos resultados

"El hecho de haber hecho siete de nueve nos ha permitido dar un salto en la clasificación, lo que queremos es no pararnos demasiado en lo que ha pasado sino en lo que pueda pasar".

El cambio del equipo

"Yo tengo mi idea, es tan válida como cualquier otra; sin ir más lejos, el año pasado, con otro modelo, el equipo hizo un montón de puntos en la segunda vuelta. Aquí vale todo. Este equipo, en mi opinión, que no vale más que la de nadie, tiene mucha gente buena por dentro y creo que deben llevar el peso del partido para poder hacer que en el campo pase lo que nosotros queremos. Estamos en eso, creo que el equipo lo ha entendido bien, son gente que hace las cosas bien con balón, y tenemos que mejorar cosas, el otro día nos faltó algo de agresividad ofensiva en los metros finales. Pero entiendo que el equipo está bien, que está preparado para hacer esto, y al final lo importante en el fútbol es ganar. Nosotros hacemos esto porque creemos que con este tipo de equipo es lo que nos puede llevar a ganar de una forma más fácil. Trataremos de seguir haciéndolo así porque también aparte esto se trata de disfrutar, yo estoy disfrutando con el equipo y ojalá sigamos disfrutando y ganando".

Solidez defensiva

"La mayor duda que podía tener es que los jugadores entendieran que yendo a presionar arriba tampoco tiene por qué ser peor defensivamente. Puedes tener el equipo en un bloque alto y con el nivel de gente que tenemos en defensa pues defender bien y mantener la portería a cero. Es un trabajo que tenían adquiridos los jugadores, defender balones de centro lateral lo hacen muy bien, hemos tenido muchas situaciones de dos para dos que los centrales han sabido solucionar. Ahora viene un equipo que te genera problemas en eso, cuando no tiene balón también, y esperemos seguir en esta línea".

Albacete

"Es un equipo que es capaz de llegar con mucha gente al área, con lo cual muchas veces se descubren en la parte de atrás. Entiendo que puede ser un partido en el que los dos equipos vayamos a ganar y puede ser un partido divertido, ojalá que podamos ganarlo nosotros".

Responsabilidad

"Prefiero que intente pasar lo que nosotros queremos en el campo, queremos tener el balón no para hacer una posesión, que eso no sirve para nada, sino para atacar. Es lo que trabajamos durante la semana, en Leganés nos sentimos cómodos, dominando al rival, tan solo nos falta un poco de agresividad en los metros finales".