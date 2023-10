Una Copa que da vida al Lugones: el equipo asturiano espera con emoción la llegada de un Primera División a Santa Bárbara

El Atlético de Lugones se dio una alegría enorme el miércoles clasificándose para disputar la primera ronda de la Copa del Rey tras derrotar por 1-2 al Pradejón riojano. Una alegría que supone también un refuerzo moral y, esperan en el club, un espaldarazo para intentar mejorar la delicada situación económica por la que atraviesan. No en vano, les visitará un equipo de Primera División. El presidente del Lugones, Benjamín Llaneza, que se puso al frente del club tras la polémica salida del anterior mandatario, Guillermo Fernández, reconoce que están "eufóricos".

Lo están porque se trata de "un equipo nuevo al completo, salvo un jugador" con respecto al del curso pasado que, además, ha comenzado la temporada en Primera Asturfútbol con sufrimiento, siendo colista y sin conocer aún la victoria. "Tuvimos que renovar a la plantilla al completo precisamente por esos problemas económicos, trajimos gente joven y muchos que acaban de cumplir de juveniles", explica. Llaneza no oculta que se jugaban "todo a una carta" en esta eliminatoria: "Para ellos, los jugadores, esto lo es todo, y en lo económico imagino que sí tendrá repercusión; yo soy nuevo en esto, pero espero que por publicidad y público consigamos beneficio".

Uno de los deseos de Llaneza es jugar en Santa Bárbara porque también considera que lo que ha sucedido es algo que debe disfrutar el pueblo, algo que nunca antes les había pasado. "Me gustaría jugar en Santa Bárbara, ya estamos entrenando ahí, está el colector atascado y se ha aprovechado para arreglarlo, pero en diez días espero que podamos estar jugando; falta que cumpla con los requisitos que nos pida la Federación Española, pero tengo claro que me gustaría jugar allí, es un buen día, festivo, el 1 de noviembre, y estaría bien que lo pudiera disfrutar la gente de Lugones", añade. El aforo del campo es algo que aún no se sabe y dependerá de si se pone alguna grada supletoria.

Para dar una idea de la situación por la que atraviesan, Llaneza explica cómo ha sido el viaje: "Tuvimos que pedir ropa, polos y chándales de nuestro equipo juvenil, que se la compraron los padres, teníamos un montón de deudas cuando entramos y llegamos a un acuerdo para pagarlas fraccionadas mes a mes, para nosotros es lo primero, y para poder sufragar el viaje nos ayudó la gente del pueblo, el amigo del portero con el autocar...". En su opinión, este equipo, a pesar de su juventud, "tiene talento en ataque", con jugadores como Pibe, "que vino precisamente por este partido".

El rival que más desea Llaneza es el Athletic Club, por cercanía y por solera, aunque le vale "casi cualquiera, mejor si son cercanos por si viene algo de gente", añade. Será un Primera División menos el Madrid, el Barça, el Atlético y el Osasuna. La duda se resolverá el martes en un sorteo que se celebrará a las 13.00 horas en Las Rozas.