El Real Oviedo, pura felicidad antes de volver al Tartiere para recibir al Albacete

El Oviedo se llevó todo el afecto de su afición en el último entrenamiento previo al partido que disputarán hoy (21.00 horas) ante el Albacete en el Carlos Tartiere. La sesión fue a puerta abierta para aprovechar que era un día festivo, el Día de la Hispanidad, en el que muchos oviedistas, especialmente los más pequeños, podían acercarse para ver de cerca a sus ídolos. El día, soleado, acompañó y encima el ambiente que se ha generado después de los tres últimos partidos, en los que los azules han sumado siete puntos, es excepcional.

Antes del comienzo de la sesión, una nube de aficionados esperaba a los jugadores, unos con el bolígrafo, otros con el móvil y algunos con las dos cosas para aprovechar el momento en el que iban a poder estar cerca de los jugadores. Pocas dudas había de que uno de los más demandados iba a ser Santi Cazorla, al que tuvieron que pedir que dejara algunas de las peticiones para cuando concluyera el entrenamiento o iba a ser difícil que comenzara. También otros, como Camarasa, Viti o el propio Luis Carrión, al que algunos designaron como el entrenador "que nos va a llevar a Primera División", tuvieron un número muy considerable de peticiones.

El técnico azul había dado previamente una rueda de prensa en la que se expresó de una manera acorde al estado de ánimo que invade ahora al oviedismo, sin arrogancia, pero con alegría y ganas de que el equipo siga yendo hacia arriba y sumando buenos resultados. Eso sí, el técnico barcelonés sabe que la única clave para que el actual estado de ánimo se alargue es "ganar": "Entiendo que el equipo está bien, que está preparado para hacer esto que estamos haciendo y que al final lo importante en el fútbol es ganar. Nosotros hacemos esto porque creemos que con este tipo de equipo es lo que nos puede llevar a ganar de una forma más fácil", añadió.

Luis Carrión se refiere al estilo que trata de imprimir al equipo, en el que se pretende ser más protagonista con el balón y aprovechar el talento de los futbolistas que conforman la plantilla azul: "Este equipo, en mi opinión, que no vale más que la de nadie, tiene mucha gente buena por dentro y creo que deben llevar el peso del partido para poder hacer que en el campo pase lo que nosotros queremos, creo que el equipo lo ha entendido bien, son gente que hace las cosas bien con balón".

En cuanto a la rotación por la acumulación de partidos, a pesar de que en estos primeros encuentros con el Oviedo, Carrión ha repetido en muchas ocasiones el once, advierte de que no siempre será así, entre otras cosas, para que todos estén enganchados: "Nos enfrentamos a un rival diferente a todos los que nos hemos enfrentado hasta ahora y tendré que valorar lo que es mejor para hacerles daño; además, entiendo que es importante que todos los jugadores sientan que pueden jugar y que los que juegan sientan que pueden no jugar. Es verdad que he repetido equipo los tres partidos, pero eso no significa que eso vaya a ser así siempre, intentaremos buscar lo que es mejor para ganar al Albacete", añadí a el entrenador catalán.

Lo que no le preocupa en absoluto es el "bendito problema" de tener tanto y tan bueno para elegir en el centro del campo: "Estoy viendo cómo puedo hacer para jugar con un futbolista más, bendito problema el que tengo por dentro, tenemos jugadores de mucho nivel, que pueden actuar bien, también es bueno para el equipo el hecho de que a veces se hagan cambios y los que salen son capaces de mejorar a los que están jugando; a mí es una parte del equipo que me gusta mucho y hay que intentar explotarla", explicaba. En cuanto al duelo de hoy ante el Albacete aventura un choque "en el que los dos equipos vamos a ir a ganar y que puede ser un partido divertido, y ojalá que podamos ganarlo nosotros".

También es consciente de que hay que "mejorar cosas": "El otro día (en el empate a 0 en el campo del Leganés) nos faltó algo de agresividad ofensiva en los metros finales". Pero todo irá llegando si los resultados siguen refrendando el trabajo de Carrión, que ayer recibió el visto bueno de una afición que es feliz viendo a su equipo sonreír, especialmente cuando uno de los que mejor se lo está pasando es Cazorla, uno de los suyos.