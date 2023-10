Paulino de la Fuente fue determinante en el triunfo de ayer ante el Albacete. Fue suplente, pero su salida al campo al descanso cambió el partido para los azules. El cántabro, que ha dado un paso adelante con la llegada de Luis Carrión al banquillo, disfruta de sus mejores momentos como futbolista del Real Oviedo. “Para mí, la clave es que en la plantilla tenemos buena competencia interna, otros días me toco a mí jugar de titular y contra el Albacete le ha tocado el turno a Moyano, que también ha hecho un partidazo, así se lo he dicho al final”, asegura Paulino.

Para el media punta, el nuevo inquilino en el banquillo tiene gran importancia en el momento de optimismo que vive el equipo. “El entrenador sabe que soy un poco payasete, y siempre ha mostrado que confía en mí, conmigo tiene un trato buenísimo, y creo que con todos los jugadores en general. Lo único que puedo es darle las gracias al mçister por la confianza mostrada. Contra el Albacete me ha tocado empezar el partido desde el banquillo, no tengo ningún problema y creo que lo he podido demostrar”, señala, antes de añadir que “hay que agradecer al otro entrenador todo lo que hizo en el tiempo en el que estuvo. Pero en mi opinión los jugadores de la plantilla se adaptan mejor a este sistema de juego. Si analizas son jugadores asociativos y creo que es un equipo muy competitivo”.

Paulino quiere que su estado de gracia se prolongue en el tiempo: “En lo personal me veo muy bien, no solo a nivel futbolístico, también al margen del campo. En Pachuca estuve muy bien, gracias a Dios, pero ahora estoy muy cerca de casa, a hora y media de Santander, y eso siempre se agradece. Mi familia puede venir a verme a los partidos y notas la cercanía”.