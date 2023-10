Del “no somos de Primera” de Cervera al “no quiero un equipo tibio” de Carrión: el cambio de mentalidad del Oviedo

Hay una frase de David Costas, aún con las pulsaciones en alto tras derrotar 3-0 al Albacete, que resume a la perfección el estado de optimismo en el que navega el Real Oviedo. "Ya no me acordaba de estar disfrutando tanto en el campo", señaló el central gallego, que atraviesa uno de sus mejores momentos de forma desde que vista la elástica azul. La sentencia es un sentir común en un vestuario que se agarra al momento de buen juego y resultados para olvidar el pasado reciente y confiar en que, con tres cuartos de campeonato por delante, el equipo puede seguir escalando en la clasificación. Hay un cambio drástico en el Oviedo con el relevo en el banquillo, que se explica tanto desde una perspectiva futbolística (el estilo ha dado un vuelco evidente) como otra de gestión del vestuario. Aunque, en realidad, ambos campos parecen íntimamente relacionados. Basta un simple ejemplo. Cervera insistía una y otra vez en la necesidad de no cometer errores, en tomar el menor número de riesgos. Hay una frase que repetía con un latiguillo y que acabó instalada en la mente de cada futbolista: "No somos de Primera para hacer eso…". Su política de riesgos cero respondía a una filosofía de juego en la que el primer mandamiento era no fallar.

Carrión llegó con un libro de estilo diametralmente opuesto y que contemplaba el fallo como parte del día a día. El estreno, ante el Valladolid, acabó emborronado precisamente por una acción en la que Seoane (también Paulino en la acción previa) tomó un camino arriesgado hasta perder la pelota. Fue una derrota por jugar en el alambre. Pero la insistencia de Carrión en jugar el balón en cualquier contexto, de intentarlo sin miedos, es la base de su filosofía. "No quiero que este sea un equipo tibio", pronunció tras su estreno fallido ante el Valladolid. Y va camino de lograrlo. La victoria ante el Albacete siguió el mismo camino ya visto en las últimas semanas. No estuvo cómodo el equipo en el primer acto, salvo en el impulso inicial, pero supo lanzarse a por el rival cuando vio la oportunidad. Golpeó Paulino y, en vez de amarrar, el Oviedo siguió hacia adelante. Así llegó el segundo y el tercero. Carrión destacó de la victoria precisamente esa mentalidad del equipo de seguir percutiendo. Y la sensación tras cinco jornadas con el nuevo técnico es que una propuesta tan atractiva y opuesta a la que inculcaba Cervera solo se explica desde el punto de vista más psicológico. Carrión ha recuperado mentalmente al equipo para que, como consecuencia de esto, juegue un fútbol más atractivo. Solo así, con la fe a tope, se puede intentar en juego de asociación como el que ahora practican los azules. El momento de Paulino El cántabro fue determinante en el triunfo ante el Albacete. Fue suplente, pero su salida al descanso cambió el partido. Paulino, que ha dado un paso adelante con la llegada de Carrión, disfruta de sus mejores momentos como futbolista del Oviedo. "Para mí, la clave es que en la plantilla tenemos buena competencia interna, otros días me tocó a mí jugar de titular y contra el Albacete le ha tocado el turno a Moyano, que también ha hecho un partidazo, así se lo he dicho al final", asegura Paulino. Para el media punta, el nuevo inquilino en el banquillo tiene gran importancia en el momento de optimismo que vive el equipo. "El entrenador siempre ha mostrado que confía en mí, conmigo tiene un trato buenísimo, y creo que con todos en general. Lo único que puedo es darle las gracias por la confianza mostrada. Contra el Albacete me tocó empezar en el banquillo, no tengo ningún problema y creo que lo he podido demostrar", señala el héroe en el triunfo ante el Albacete.