Una bronca con mensaje e intrahistoria: el Oviedo no quiere relajación

Primero fue solo un aviso: "Sé que cuesta empezar tras dos días (de descanso), pero hay que dar un poco más". Minutos después, Carrión explotó a viva voz. "¡Ya está bien! ¿Pero qué mierda es esto? Con esto no nos da para ganar a nadie. A nadie. Dadle otra vez", vociferó a sus jugadores el técnico del Oviedo en El Requexón, en el primer entrenamiento de la semana del equipo carbayón para preparar el duelo del sábado ante el Amorebieta.

La bronca, algo que puede entrar dentro de la rutina de un equipo de fútbol, explica en parte una sensación que recorre el club una vez que el conjunto azul se ha recuperado de la crisis del inicio de la competición y ha puesto tierra de por medio con el descenso. En el Oviedo hay cierto temor a que cunda la relajación después de los últimos resultados desde la llegada de Carrión. La entidad considera que no hay tiempo para bajar los brazos puesto que el equipo, aunque las sensaciones son mejores y los puntos ya llegan, va el 13.º clasificado, muy alejado de los puestos de play-off, que era el objetivo inicial del Oviedo y para lo que fue configurada la plantilla. La directiva, cuando se tomó la decisión de despedir a Cervera, ya pidió un paso adelante a los jugadores.

Carrión, un entrenador habitualmente calmado y muy cercano a sus jugadores en el día a día, parece huir también de un posible conformismo y relajación, como se evidenció ayer en el césped de El Requexón. Más aún cuando viene un tramo clave del calendario, con Amorebieta y Alcorcón como próximos rivales. Su reacción sorprendió porque no es habitual verle tan encendido contra los jugadores. Después de la bronca, los futbolistas siguieron con el ejercicio de posesión en el que estaban y el técnico se mostró mucho más contento con lo que veía. Antes de ese momento, Carrión, que correteó antes del entrenamiento con su hija, Valentina, recibió buenas noticias por partida doble. Alemão y Lucas regresaron por fin a un entrenamiento después de muchas semanas y completaron una parte de la sesión con el grupo. No parece que estén todavía listos para ir convocados, pero verlos de corto junto al resto de futbolistas supone un alivio para Carrión, pendiente de que se vacíe la enfermería. Lucas no participa desde la primera jornada, cuando cayó lesionado ante el Tenerife, y Alemão está fuera desde la tercera. Ambos futbolistas son básicos para el equipo y, en teoría, partían como titulares para la actual temporada.

Lucas, de hecho, ni siquiera tiene competencia en el lateral derecho, estando Mario lesionado por larga duración. Luengo, central, es el que le está sustituyendo en los últimos partidos.

Alemão, fichaje estratégico del Oviedo en verano, se lesionó en su primer partido de titular y desde entonces Bastón le ha reemplazado con nota: tres goles y un par de asistencias. Cuando el brasileño esté apto para volver a jugar, Carrión deberá decidir.

El que se ausentó ayer de la sesión fue Paulino, todavía pendiente de pruebas médicas tras pedir el cambio ante el Albacete. El club aseguró durante el entrenamiento que persisten sus molestias y sigue pendiente de evolución.