Colombatto, el mediocentro total que lidera al Oviedo

Santiago Colombatto es, hoy y ahora, un pilar del Oviedo. Un líder recién llegado, pero líder al fin y al cabo. El mediocentro azul, argentino, 26 años, perteneciente al León, ha hecho olvidar los problemas recientes en una zona del campo, la medular, que lleva trayendo de cabeza al Oviedo casi una década.

Su influencia va a más cada partido y los datos, además, demuestran que con la llegada de Carrión sigue aumentando. Ante el Albacete consiguió su primera asistencia, en un centro a Paulino y ahora le falta destaparse como llegador, una de sus virtudes. Hay dos indicadores clave, según datos del portal especializado Dirfut. El primero, uno fundamental y que explica en parte el cambio de estilo azul. Colombatto toca el balón 71 veces cada 90 minutos desde que Carrión es entrenador. Con Cervera al frente lo hacía la mitad de las veces. Conclusión: dirige el juego.

Otro: el argentino está entre los tres mediocentros de Segunda con más pases por partido que sirven para romper una línea defensiva. Es decir, sus envíos ayudan al equipo a superar líneas. Con Cervera, y anteriormente con Ziganda, uno de los problemas repetidos del Oviedo eran los pases hacia atrás. Con Carrión están desterrados y prueba de ello es el liderazgo de Colombatto, que ayer recogió el premio que otorga "Mahou" en base a los votos de los aficionados en las redes sociales. El argentino, cómodo, se soltó y habló con sinceridad sobre el momento del equipo y el suyo personal. Además, se abrió a seguir en el Oviedo más allá de junio. Colombatto, de momento, está cedido por el León, conjunto de Pachuca. "El fútbol es cambiante. Me gustaría (estar más años en el Oviedo) pero uno nunca sabe y muchas veces tampoco depende del jugador", dijo el mediocentro.

Colombatto, en la línea de su entrenador, se esforzó además por dejar claro que el Oviedo sigue muy lejos del objetivo y que no hay espacio al conformismo. Sí a la ambición. "Estoy bien, todavía puedo dar más. Soy muy exigente conmigo mismo. Hablamos el mismo idioma y la pelota es igual en todos los lados. Muchas veces la adaptación es una excusa. Al principio me costó, pero sobre todo el primer partido, por la roja que me sacaron. El fútbol pasa muy rápido, acabamos de empezar y falta mucho campeonato", indicó. "El equipo está muy bien. Empezamos a trabajar en el próximo partido. El futuro se ve con otra cara, venimos de buenos resultados, pero todavía estamos muy abajo. Hay que ser ambicioso siempre, en la vida en general. No es momento de mirar la clasificación", aseguró.

Colombatto también analizó el nuevo estilo y lo comparó con el de Cervera, aunque en ningún momento tuvo malas palabras hacia el ya extécnico azul, que siempre destacaba a Colombatto en sus intervenciones.

"Son las formas de juego de los entrenadores, que proponen dos formas distintas. Entendimos la del míster actual y con Cervera no se nos daba. Defendíamos bien, pero nos costaba elaborar. El año pasado fue muy bien de esa forma, pero este no funcionó", dijo, poniendo también en valor la labor de Cervera el curso pasado. El argentino también habló de su momento personal y fue cauto. "Para mí es un halago que hablen bien de mí, pero en el fútbol pasa todo muy rápido, hoy eres el mejor y más adelante no se sabe. Me concentro en mejorar, en mis objetivos, en los del equipo y en mis sueños", recalcó, antes de hablar del otro Santi, Cazorla. "Para nosotros es un privilegio poder entrenar con un jugador así y poder aprender de él, es maravilloso. Yo soy zurdo, la derecha la tengo para caminar y Cazorla le pega con las dos. A veces le digo que le pegue al balón con la diestra, porque si golpea con la zurda mejor que yo, que es mi pierna hábil, me deja mal a mí", finalizó, entre risas.