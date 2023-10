Camarasa, un ejemplo en diez frases

Fueron casi veinte minutos de comparecencia en la que Víctor Camarasa se abrió en canal. El medio del Oviedo pidió hablar y vaya que si habló. El futbolista decidió decir basta hace unas semanas y estuvo un tiempo al margen por un problema de salud mental, a menudo un tabú en el deporte. Ahora, de vuelta con el equipo desde hace dos jornadas, Camarasa salió a la palestra a explicar cómo se sintió en aquel momento. Repitió que tuvo que parar. "Estoy bien, ha pasado el tiempo que creíamos. Fue un tramo complicado y estoy en un proceso de recuperación. Tengo ganas y seguro que voy a mejor. A veces lo más difícil es darse cuenta uno mismo de que tiene que parar porque sientes impotencia y no sabes qué te pasa. No fue cuestión de una semana, fue un tiempo largo hasta que ya no podía más. Lo más duro es reconocerlo, es algo que hoy en día no lo contamos tanto. Desde aquí animo a todo el mundo que lo haga y es algo realmente importante. Más que cualquier lesión", aseguró el valenciano, que ha participado en los dos últimos partidos.

A Camarasa, repitió, le costó darse cuenta de lo que le estaba pasando. Todo estaba bien, pero la cabeza no. "Pase días que llevaba a casa y no podía más, pero luego encontraba rápido la motivación. Antes no podía entender cómo alguien, con todos los medios o siendo afortunado, podía sentirse así. Es un cúmulo de cosas y ahora me doy cuenta", aseguró.

"Espero que mi caso sirva como ejemplo. No sé a qué achacar este proceso que he vivido, simplemente pasa y hay que saber diferenciar. El fútbol es muy importante, pero hasta cierto punto. Si hay que parar se para, y ya está", enfatizó el valenciano, que reveló que requirió ayuda psiquiátrica y que además seguirá utilizándola. "El primer día que hablé con un profesional me dijo que tenía que aislarme completamente de lo que es el fútbol. Yo me siento bien haciendo deporte, me marché fuera unos días y estuve entrenando por las mañanas, jugando a tenis. Cuando volví a Oviedo ya dije que quería jugar y me dijo que calma, es un proceso que tengo que aprender".

En su comparecencia, Camarasa se esforzó en analizar la profesión del futbolista y su relación con la salud mental. "He aprendido que no hay que aguantar tanto, no por ser futbolista y tener una buena vida no puedes tener problemas. Hay que saber parar y tienes que permitirte estar mal, como cualquier persona. Cuando crees que no, parar y buscar ayuda, que es algo que me ha ayudado muchísimo". También hizo mención a las redes sociales –"no me afectan mucho" – y habló de cómo se sintió cuando volvió a entrenarse con sus compañeros. "Tenía un poco de miedo antes de ese día, por las preguntas. Prefería que nadie hubiese sabido lo que había pasado. Los compañeros sabían lo que me pasaba, yo mandé un mensaje por el grupo... Me sentí muy cómodo, fue genial volver a entrenar con el grupo y todos me lo han puesto muy fácil. Volví con una alegría tremenda y quería ir convocado, pero no me dejaron", dijo, con una sonrisa y ganas de jugar al fútbol.