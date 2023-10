Luis Carrión afronta el partido de mañana (16.15 horas) en el campo del Amorebieta con la confianza de que el Real Oviedo podrá dar continuidad a los buenos resultados que viene cosechando en las últimas jornadas. Ya con Alemão en la lista y con las bajas de Romario y Paulino, el técnico catalán espera sumar otros tres puntos que le acerquen a la zona alta de la clasificación.

-¿Cómo llegan Lucas y Alemão? ¿Qué bajas hay?

-Recuperaremos a Alemão, creo que está semana ya vendrá, Lucas esperamos que pronto también, tenemos el contratiempo de Romario, que es una pena por él, pero el equipo está preparado para hacer un buen partido.

-¿Qué puede aportar Alemão?

-Tenemos más alternativas en la delantera, aparte de Borja, que está haciendo un buen trabajo, y de Masca, que está también haciendo las cosas bien, se nos incorpora Alemão y nos da más opciones de cara a poder varias cosas, jugar con dos puntas en algunas situaciones de partido; un arma más que tendremos y que tendremos que aprovechar.

-La baja de Paulino.

-Él estaba bien, el otro día saliendo desde el banquillo hizo un buen trabajo, pero bueno, iremos a Amorebieta con un buen once y con la gente preparada para ganar.

-¿Qué partido espera?

-Un partido difícil, vienen de una dinámica no muy buena, el otro día el partido es un poco engañoso al final el resultado. Es un equipo que en casa ha hecho buenos partidos, el día del Éibar para mí hizo un muy buen partido que se les escapó al final. Estarán dolidos por el resultado del otro día, por la situación, y no será un partido fácil porque son un equipo que hacen bastantes cosas bien.

-¿Mira el calendario?

-No tenemos que mirar demasiado contra quién jugamos, hay que mirar qué rival tenemos para ver cosas donde les puedan hacer daño, pero no en cuanto a este es un momento idóneo para conseguir puntos o no. Aquí es complicado todo, y nosotros tenemos que tener en la cabeza que tenemos que ser capaces de ganar contra cualquiera o de tener posibilidades de ganar y a la vez saber que si no estás bien, se lo he dicho hoy a los jugadores, puedes perder contra cualquiera; y queremos seguir en esta situación que tenemos, hemos hecho buenos partidos últimamente, consiguiendo puntos, tenemos un lastre de puntos grande y queremos mejorar en la clasificación y para eso hay que hacer un buen partido.

-¿Es posible ver a Cazorla en el once titular?

-Yo creo que podría, quizás no te puede aguantar los 90 minutos ahora, pero creo que podría empezar un partido de inicio. A día de hoy, a nosotros nos está viniendo muy bien cuando el sale al campo, sale en situaciones en las que el equipo va ganando, estando bien, te ayuda a tener balón, el día del Leganés sale con empate y nos ayudó mucho en la circulación. Tengo mucha variabilidad en el medio del campo, es una suerte, tanto los que empiezan como los que luego acaban van mejorando el nivel del equipo, y eso es muy importante. Estoy seguro que si fuera al revés, si empezaran Jimmy, o Santi (Cazorla), o Víctor (Camarasa), que ahora están empezando desde el banquillo, que los que salieran luego también mejorarían y eso es una suerte para mí.

-¿Cardero?

-Es un jugador de nivel, de mucho nivel, me sorprendió cuando llegué aquí el talento que tiene y las ganas que tiene de mejorar y de poder jugar. Tenemos mucha competencia por dentro, él lo sabe, he hablado con él, y él está peleando día tras día, no le he visto ningún momento de dejadez, así que estás circunstancias que surgen en cuanto a jugadores que nos faltan hacen que él pueda tener alguna posibilidad más.

-¿Qué puede aportar Alemão al equipo?

-Creo que él puede jugar indistintamente con uno o con dos puntas, ser la referencia o jugar con otro punta. Es buen jugador, es un jugador con movilidad, con potencia para buscar situaciones al espacio, es diferente a Borja en ese sentido, nos da muchas posibilidades, también es cierto que Borja está haciendo un buen trabajo para el equipo y él tiene que aportarnos eso que no ha sido posible hasta ahora, el momento en el que Borja, a lo mejor, ha bajado un poco que él pueda salir y hacer el daño que creemos que puede hacer.

-¿Masca?

-Masca podía haber salido, lo que pasa es que en las circunstancias de los últimos partidos hemos tenido que ir haciendo cambios y he decidido cambiar a la gente de dentro, que creía que podía mejorar al equipo, y dar descanso a otros, y no ha tenido esa oportunidad de decir aquí estoy. Pero el chaval está entrenando muy bien y es una posibilidad porque es diferente tanto a Borja como a Alemão.

-¿En un once ideal caben todos los que le gustarían en el centro del campo?

-No. Tendríamos que jugar con seis centrocampistas porque tienen mucho nivel, para mí mucho nivel los seis que están participando, más Yayo, del filial, que es un chico de nivel. Jugaríamos demasiados por dentro. Es muy bueno para mí el hecho de decir está Colombatto un poco más cansado, o si empezara Víctor, Víctor un poco más cansado, y sale Santi, o Seoane, o Colombatto, o Jimmy cuando Luismi no está, y es como que el equipo no decae nunca en esa posición, siempre mejora, y eso es importante para mí.

-¿Ve a Cazorla o Seoane en una banda?

-Menos. A lo mejor para una emergencia podrían hacerlo, pero creo que perderíamos profundidad y si estamos con tres por dentro más alguien por la banda que es un mediocentro perderíamos algo de llegada.

-¿Qué le ha sorprendido desde su llegada a Oviedo?

-No. Venía abierto a ver qué pasa, no conocía mucho, conocía lo que sé desde fuera, pero cuando lo vives dentro es diferente. Sí me ha sorprendido a pesar de la situación en la que estaba el equipo todo el apoyo que hemos tenido desde el primer día, no ha habido muchas dudas, incluso en situaciones en las que a lo menor hemos perdido un balón. La gente ha seguido apoyando, el club está por la labor de intentar hacer todo bien. El equipo me parece disciplinado, obediente, la verdad es que tengo sensaciones muy positivas de lo que pueda pasar este año.

-¿Tiene miedo a que se baje la intensidad?

-Tengo plena confianza en el equipo, plena confianza en que tenemos en nuestra cabeza algunos pensamientos y cosas que creo que van a hacer que el equipo se relaje. Cuando tienes un objetivo importante en la cabeza y te lo metes entre ceja y ceja, prácticamente tiene que dar igual contra quien juegues, tienes que dar el nivel, y veo al equipo preparado. Es verdad que esta semana veníamos de dos días libres y cuando vienes de dos días libres tu mente como que se ha ido un poco y necesitábamos activarnos. Pero yo los voy viendo día a día, y les veo brillo en los ojos, de decir vamos a por ellos. No podemos permitirnos ir ni a Amorebieta, ni al campo del Espanyol, ni al campo del Leganés a pensar que solo con tener el balón nos vale o somos muy buenos. Somos muy buenos si corremos, si peleamos, si tenemos el balón, si somos capaces de ser verticales y creo que allí los vamos a ser.

-¿Este partido necesita cosas diferentes?

-Es diferente el rival, hemos estudiado o pensado qué cosas les pueden hacer daño. Pero creo que en el fútbol si estás concentrado todo el tiempo, si eres capaz de que pase más lo que tu quieres que lo quiere el rival, aunque siempre no es posible, tendrás más posibilidades de ganar.