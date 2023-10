Luis Carrión mostró la contrariedad por no haber logrado sumar los tres puntos en el duelo de Amorebieta, aunque satisfecho con el juego de los suyos y, sobre todo, con la actitud mostrada en el terreno de juego. El punto, en líneas generales, sabe a poco.

La lectura del partido. “En la primera parte presionaron bien, nosotros no nos aprovechamos, aunque tuvimos el balón. Salimos alguna vez bien y tuvimos dos claras. En la segunda ellos transitaron y nosotros dominamos más. Al final, con uno más, nos faltó precisión en los centros y velocidad. Es normal que nos haya costado”.

Lo que le faltó al Oviedo. “Cuando teníamos uno más llegamos mucho por fuera, pero estuvimos imprecisos en los centros laterales. A veces hemos circulado poco. No acabamos de abrirles del todo. Es complicado cuando están tan atrás. No hemos estado preciso, pero no estuvimos mal del todo”.

El cambio de Luismi. “Estaba cargado de aductor, veía que no era el Luismi de siempre. Me ha dicho que estaba cargado y hemos decidido cambiarlo”.

Alemao. “Salió porque cuando ellos estaban con diez, en situaciones cerradas, queríamos tener más referencia en el área. Estuvo bien”.

La reacción. “Los jugadores están fastidiados, excesivamente fastidiados. Eso tiene su parte buena. Están así por no ganar. Hay que tener tranquilidad, cuando se intenta todo lo que se pueda no se puede recriminar nada. Todos quieren hacerlo bien. Estaban fundidos y cabreados por no ganar ante toda la gente que ha venido”.

“He entrado el vestuario y he visto a la gente demasiado fastidiada pero me parece bien. Se han dejado todo y hay poco que reprochar”.