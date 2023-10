Alemão estaba alegre por volver a jugar, pero algo triste por no haber podido celebrarlo con una victoria. "Me gustó mucho volver a jugar, estaba extrañándolo mucho y estoy contento por volver. Ha sido una pena no poder salir de aquí con una victoria", señaló tras el empate (0-0) ante el Amorebieta.

El delantero brasileño justificó la frustración en lo que se vio en el terreno de juego: "Estábamos con uno más al final del partido y tuvimos buenas oportunidades para marcar un gol, pero esto es fútbol y hay que mejorar para intentar volver a ganar". Este es el primer partido de Alemão con Luis Carrión en el banquillo y el ariete ha notado el cambio: "Ha cambiado todo, llegó un nuevo entrenador, cambió la forma de jugar, mejoramos mucho y comenzamos a ganar. Cervera tenía una idea más defensiva, de no recibir y de hacerlos en las oportunidades que tuviéramos. Carrión nos pide que vayamos más arriba, robar el balón más arriba y así estar más cerca de la portería contraria". El delantero explicó la sensación del equipo: "Siempre queremos más, el entrenador nos dijo que no nos podemos acomodar. Estamos entrenando para ganar todos los partidos".