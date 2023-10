El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón preparando el duelo ante el Alcorcón de este domingo. La totalidad del entrenamiento tuvo lugar en el campo número 5. "Hoy entrenamos con tranquilidad, eh", dijo Carrión a sus jugadores antes de la sesión, que se basó en muchos ejercicios y juegos de balón en una mañana en la que se evidenció el buen clima que hay en la plantilla del Oviedo, con el entrenador muy encima de sus futbolistas. En esta ocasión, el técnico no tiró tanto del filial y solo Sesé, que ha participado en los dos últimos partidos, estuvo presente con el primer equipo.

Además, a diferencia del entrenamiento del jueves, Carrión no dio ninguna pista táctica. En los ensayos Camarasa había probado como teórico titular en el lugar de Luismi, lesionado. Será, previsiblemente, en el entrenamiento de mañana cuando el entrenador perfile su once definitivo. Lucas, por su parte, sigue trabajando con el grupo, aunque está pendiente de saber si vuelve o no a ir citado, ya que durante la semana no acabó los entrenamientos al mismo ritmo. El que parece que está plenamente recuperado es Alemão. El Oviedo se entrena mañana por última vez antes del encuentro.