Symmachiarii, grupo ultra del Oviedo, publicó esta tarde un comunicado tras conocerse la petición de la Comisión Antiviolencia, que pide sanciones por los hechos que tuvieron lugar ante el Valladolid. Symmachiarii, en un largo escrito, se muestra en contra de las sanciones y duda del escrito de la Comisión.

Además, hace una petición: solicita la salida del Fondo Norte de aquellos socios que se ubican en esa zona del campo y no animan durante los partidos. "A toda la gente que va únicamente al FONDO NORTE 1926 buscando un precio más económico y que su idea es simplemente ver el partido, os pedimos que abandonéis el fondo. El fin de esta grada no es lo que buscáis estando sentados viendo el partido. Tenemos Carlos Tartiere de sobra para que os reubiquen, pero, en cualquier caso, nosotros no vamos a volver a ganarnos a multas por hacer que nadie anime o se ponga de pie, así de sencillo". En cualquier caso, Symmachiarii animará el domingo, durante el partido ante el Alcorcón.

A continuación, el escrito completo de Symmachiarii.