Luis Carrión, técnico del Oviedo, valoró la victoria azul al Alcorcón (2-0). Estas fueron las declaraciones del entrenador carbayón en la sala de prensa del Tartiere.

Análisis del partido

"Para mí este partido era el más importante desde que yo he llegado, porque sabía que sería difícil. Defienden bien y salen a la contra con velocidad. Estuvimos bien en la primera parte, abrimos el marcador al final. Le daba una importancia vital a este partido, porque sabía de la importancia que tiene. Es una victoria que nos viene muy bien, ganamos puntos y estamos fuertes en casa, pero esto no para. Si no eres capaz de ganar el siguiente partido tendremos otra vez problemas. Hay que apretar los dientes e ir a Zaragoza a ganar para engancharnos con los equipos que están rondando la zona de arriba. Si seguimos dando todo, como estamos haciendo, estaremos cerca de ganar muchas veces".

Colombatto y Cazorla

"Colombatto ha hecho un partido muy bueno con y sin balón. Ellos tienen mucho peligro por fuera y necesitábamos ayuda. Tanto él como la defensa hicieron un partido excepcional. Además aportó en ataque porque es un gran jugador. Santi, lo mismo, ¿quién no se va a entender con Santi Cazorla? En el partido que pensé en mi cabeza creo que nos podía dar mucho por el lado izquierdo. Luego entró Víctor, que también lo hizo muy bien. El sustituto de Luismi estaba entre Camarasa y Cazorla y espero que Víctor (Camarasa lo entienda). Está mejorando muchísimo, yo le veo bien. Metió un gol de cabeza y me vacilará todo el año. Nos tiene que dar muchísimo".

La defensa

"La quinta portería a cero es un trabajo de todo el equipo. El equipo defiende bien, se dejan todo. Estoy muy contento. Además, hemos recuperado a Lucas y Pomares es un jugador muy válido, que está a la altura de todos los que están. La línea defensiva de este equipo está muy bien. Tenemos que saber que esto puede cambiar muy rápido y hay que seguir haciendo cosas bien".

Seoane

"Ojalá tenga muchos días como hoy. Lo dije en la previa, tengo mucha confianza en él y estoy muy contento con su trabajo. Se ha ganado el derecho a ser titular. En un equipo, los titulares tienen que trabajar para mantener ese rol. Es un ejemplo de trabajar todos los días a muerte".

¿Play-off?

"Yo quiero que mis equipos miren siempre lo que hay delante, siempre. Quiero que seamos ambiciosos, es un mensaje agresivo, ya lo sé. Y si las cosas no salen bien puede pasarme factura, pero me da igual".

La Copa del Rey

"Mi objetivo en la Copa es pasar todas las rondas que podamos. No vamos a tirar la Copa y vamos a Manresa a ganar. Tengo plena confianza en la gente que menos está jugando. Estamos en un buen momento de confianza y no podemos perderlo".

El césped

"Sigue sin preocuparme. Si yo salgo aquí y digo que hay lesionados, que si el césped, que si el árbitro...Hoy el campo estaba mal y hemos jugado bien. Esperemos que el césped está cada vez mejor. Nosotros no nos quejaremos de nada".