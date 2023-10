El Oviedo recibe esta tarde al Alcorcón con cambios de Luis Carrión en su once titular. La noticia del día es que Santi Cazorla, el ídolo azul, será titular por primera vez con el equipo carbayón. Ante la baja de Luismi, el técnico ha dado entrada al "8", siendo una auténtica declaración de intenciones ofensivas. El once completo, con Bastón de titular, es el siguiente: Leo Román; Luengo, Calvo, Costas, Bretones; Viti, Colombatto, Cazorla, Seoane; Moyano y Bastón.

La sensación fue in crescendo durante la semana: el empate del Oviedo ante el Amorebieta (0-0) se quedó muy corto. Poco o nada que celebrar internamente. No tanto porque la versión azul no fuese la esperada, con un equipo protagonista y con ocasiones de gol al que le falló el acierto, sino porque el Oviedo, mejoría indiscutible al margen con Luis Carrión, necesita puntos como el comer y está en una zona templada que no permite mirar el play-off ni olvidarse del descenso.

Por eso el encuentro de esta tarde ante el Alcorcón (18.30 horas, Movistar), antepenúltimo clasificado, es una parada clave para el futuro del Oviedo en una campaña por ahora muy insuficiente para los objetivos del club. Todo lo que no sea ganar hoy al calor del Tartiere será un disgusto en un equipo que afronta con optimismo y con vitaminas nuevas el trascendental choque ante los alfareros, recién ascendidos.