Una historia de cinco generaciones de oviedismo

Entre los dos hay 77 años de diferencia y pese a ello tienen en común al menos tres cosas. 1. El nombre: Miguel. 2. La sangre: Miguel Ángel Fernández es el bisabuelo de Miguel Blanco, que es su primer bisnieto. Y 3: el oviedismo. Un oviedismo que en esta particular historia familiar de idas y venidas abarca ya cinco generaciones. "Mi padre era ya un oviedista tremendo. En el año 1957 era socio, lo que no era habitual para nada. Ser abonado, por aquel entonces, costaba cinco duros al mes y él no fallaba nunca e iba siempre a verlos", rememora Miguel Ángel, con su bisnieto en brazos, nacido el 19 de julio y socio desde hace pocas semanas gracias a su bisabuelo.

"Yo siendo chaval tenía que colarme en el Tartiere porque el dinero no daba. Era maravilloso, Recuerdo alineaciones de memoria", dice este oviedista, nacido en 1946 en Baselgas (Grado) y residente en Tineo tras hacer prácticamente de todo, casi siempre vinculado al fútbol: Argañosa, Imperial de Vallobín, los Arcos y Tradecol juvenil, siendo este último un equipo clásico asturiano, en el que coincidió con Vicente, central del Oviedo. Miguel Ángel, padre de tres hijas, emigró a Bruselas con solo 23 años y allí trabajó cinco años en la construcción, pero con el Oviedo siempre entre ceja y ceja. Desde ahí seguía como podía la actualidad y siguió jugando al fútbol en equipos de bajas categorías. Allí, en Bruselas, se juntaba con otros españoles en un bar llamado Oviedo y jugaban partidillos entre amigos en el "Oviedo veteranos". Por ese oviedismo, no es de extrañar que la saga continúe. Sus tres hijas, Rosa María, Belinda y Claudia tiraron a lo azul. La mediana es "la más futbolera y la que más pasión tiene", dice Miguel Ángel, que continúa su historia. En Bélgica estuvo cinco años. Tuvo que regresar por una alergia de su primera hija. Los médicos le dijeron que mejor volver a casa, que el clima le iría mejor. Entonces se fue a Tineo y ya nunca se movió de ahí. Fue minero, entre otras cosas, y se dedicó a cuidar a su familia. Bárbara es una de sus nietas (tiene otros dos) y la madre de Miguel Blanco, su primer bisnieto, que luce equipación completa del Oviedo y carné de socio. "¿Mi abuelo? Del Oviedo cerrado". Y tanto, aunque, Miguel Ángel vive desde hace pocos años más intensamente todo lo relacionado con el equipo azul por influencia de Ataulfo Fernández, "Tofi", exjugador del Vetusta, extécnico de varios equipos, un fijo de los veteranos del Oviedo e inseparable amigo del bisabuelo oviedista, que tiene un deseo: "A ver si mi bisnieto ve al Oviedo en Primera".