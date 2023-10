El Vetusta no tuvo ayer su día en el plano defensivo y terminó encajando una goleada por 3-0 frente al líder de Segunda Federación, un Zamora que tuvo controlado el partido en todo momento y supo anular las acometidas en ataque que llevaron con criterio los jóvenes asturianos. El filial carbayón tuvo sus opciones de cambiar el rumbo del partido en la primera parte con un par de ocasiones en las que pudo forzar el empate, pero el segundo gol que llegó nada más reanudarse la segunda parte fue el mazazo definitivo que arruinó las esperanzas del Oviedo.

No salió bien colocado defensivamente el filial asturiano y ya en los primeros minutos vio cómo el Zamora entraba en su área y Mancebo estuvo a punto de marcar, aunque el árbitro anuló su disparo al exterior de la red. Fue en una falta en la frontal del área, una acción ensayada, cuando Kun se ofreció por detrás de la barrera y pese a estar algo escorado marcó el 1-0 con un tiro raso y pegado al segundo poste. El partido siguió en una tónica de ida y vuelta, con los dos equipos al ataque sin ningún complejo. Hubo unos momentos en los que el Vetusta consiguió la posesión del balón, aunque el Zamora no perdía la compostura y se mantenía sereno atrás esperando su oportunidad.

La lluvia no enfrió a ninguno de los dos rivales que siguieron protagonizando una primera parte muy entretenida con constantes acciones en una y otra área. Y en este vaivén llegó la gran ocasión del Vetusta para haber empatado el partido antes del descanso. Enol estrelló una falta en la barrera, pero recuperó Xavier, que se plantó ante Fermín Sobró. Su disparo lo escupió la base del poste. El partido prometía una gran emoción para la segunda parte, pero a los dos minutos de la reanudación, una falta desde la izquierda fue rematada de cabeza por Etxaburu al fondo de la red para poner el 2-0 que dejaba escaso margen de actuación al Vetusta. De nada sirvieron los cambios de Jaime porque, cuando corría ya el minuto 61, Baldrich se internó por la izquierda, y Etxaburu volvió a anticiparse a la defensa carbayona para marcar el 3-0 que suponía la sentencia para un filial valiente pero que no tuvo su día en defensa.

El partido perdió por completo la emoción porque el Vetusta no era capaz de mejorar su juego de ataque pese a que Jaime Álvarez había realizado ya sus cinco cambios. Por su parte, en el Zamora también se movió el banquillo al completo y el encuentro se convirtió en un partidillo de entrenamiento. Paró la lluvia y ambos rivales se enfriaron dando por bueno los locales y asumiendo el resultado final de 3-0, que supone la confirmación de que el Zamora es un líder sólido pese a que sus rivales se sigan mostrando muy fuertes.

"Tenemos que corregir cosas"

Jaime Álvarez, técnico del Vetusta, se mostró crítico tras la derrota ante el Zamora. "Tenemos que corregir cosas, ya no me vale el tema de la juventud. Me cuesta que no tengamos comunicación. Esto consiste en competir", dijo. "Podíamos haber hecho algo más en el primer gol, que viene por un error nuestro en una falta", reiteró.