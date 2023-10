El Oviedo afronta esta tarde un importante duelo ante el Alcorcón muy pendiente del estado del césped del Tartiere, que poco a poco está volviendo a convertirse en un problema para el club azul. A diferencia de años anteriores, el verde del estadio no está en unas condiciones óptimas, especialmente en una de las bandas. Varios jugadores se quejaron en privado en las últimas semanas, aunque de momento el club prefiere no hacer público su descontento. "No voy a poner excusas. Hemos jugado en campos que estaban mejor o peor, como por ejemplo ante el Eldense. Y ahí el equipo jugó bien. Nosotros intentaremos hacer un buen partido esté como esté el campo, no nos preocupa demasiado", dijo Carrión en la previa del partido.

Declaraciones públicas a un lado, hay mucha preocupación con que el césped no se ponga peor con el frío y las lluvias. El Oviedo, de hecho, denegó la pasada semana al Covadonga su petición de jugar el partido de Copa ante el Dépor en el Tartiere precisamente por el estado del verde. El mantenimiento del tapete del estadio, infraestructura de propiedad municipal, recae en el Ayuntamiento, que subcontrata el servicio. Desde el año pasado, el mantenimiento lo lleva la compañía catalana Royalverd, que presentó una oferta económica inferior a la de la empresa asturiana Jarpa, que se venía ocupando del césped y en la actualidad sigue en El Requexón. El mal estado del césped del estadio es un problema que viene de atrás, prácticamente desde la inauguración del nuevo Tartiere. En las dos temporadas anteriores, el verde lució tuvo su mejor aspecto y estado y el quebradero de cabeza parecía olvidado, hasta ahora. Victoria del juvenil azul. El juvenil del Oviedo que milita en División de Honor venció ayer al Veriña (0-2) y se mantiene en la parte alta de la clasificación.