Vitaminas para dar el empujón pendiente: la previa del Oviedo ante el Alcorcón

La sensación fue in crescendo durante la semana: el empate del Oviedo ante el Amorebieta (0-0) se quedó muy corto. Poco o nada que celebrar internamente. No tanto porque la versión azul no fuese la esperada, con un equipo protagonista y con ocasiones de gol al que le falló el acierto, sino porque el Oviedo, mejoría indiscutible al margen con Luis Carrión, necesita puntos como el comer y está en una zona templada que no permite mirar el play-off ni olvidarse del descenso. Por eso el encuentro de esta tarde ante el Alcorcón (18.30 horas, Movistar), antepenúltimo clasificado, es una parada clave para el futuro del Oviedo en una campaña por ahora muy insuficiente para los objetivos del club. Todo lo que no sea ganar hoy al calor del Tartiere será un disgusto en un equipo que afronta con optimismo y con vitaminas nuevas el trascendental choque ante los alfareros, recién ascendidos.

Las últimas semanas, accidentadas en la enfermería, tuvieron la parte positiva del regreso de Alemão y de Lucas, de vuelta con el grupo. El lateral, que no está todavía para salir de inicio va esta tarde citado después de caer lesionado en la primera jornada y el brasileño, que ya disputó unos minutos en Lezama, acumula una semana completa de sesiones y parece ya completamente preparado incluso para ser titular por primera vez en casa. La vuelta de estos dos jugadores es clave para el futuro azul, siendo sobre el papel dos, a priori, titulares para el Oviedo Aunque la decisión trascendental de Carrión de cara al partido de esta tarde está en la medular debido a la baja de Luismi, lesionado. Camarasa y Jimmy parecen disputarse un puesto en un once que el técnico comunicará hoy a sus futbolistas. Durante la semana, el medio valenciano ensayó durante muchos ejercicios junto a Colombatto, pero todo está abierto. Optar por Camarasa sería además un mensaje de Carrión, que apostaría aún más por tener el control del balón y ser protagonista en el Tartiere. Colombatto y Camarasa, dos de los jugadores más importantes, han coincidido muy poco sobre el césped y el argentino tiene nociones de pivote, por lo que para él no sería nuevo estar más cerca de la defensa que del ataque y dejarle más libertad a Camarasa. Hay varias opciones y solo un objetivo: ganar al Alcorcón.