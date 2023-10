El bisturí del Oviedo: un equipo valiente con mucho margen de mejora

A la chita callando, el Oviedo lleva una racha de aúpa. Una derrota en solo siete jornadas, 14 puntos de 21 con Luis Carrión en el banquillo, cinco encuentros seguidos sin encajar gol, tantos que caen como churros en el Tartiere...Y con todo, la sensación de felicidad en el oviedismo no acaba de ser completa. Quizá influya verse (todavía) lejos del pelotón de arriba o todavía dure el tembleque del inicio de curso. Los factores son múltiples y hay una conclusión: el Oviedo tiene la fecha para arriba, vuelve a ganar y esa es la mejor noticia, pero el margen de mejora es muy alto. Lo mejor: la identidad que ha dado Carrión y su valentía desde el banquillo.

Ayer, ante un flojísimo Alcorcón el sustituto de Luismi fue finalmente Cazorla y sus primeros cambios, ganando 1-0 en casa, fueron Camarasa, Masca y Alemão. Un claro mensaje. Lo peor: que al equipo azul le cuesta un mundo desatascar los partidos y además carece de profundidad. Por momentos es demasiado previsible. Toda la dinamita que tiene en el centro del campo, con Colombatto –palabras mayores–, Cazorla, Camarasa o Seoane, la pierde arriba. Hay quien dice que el factor clave para saber si el Oviedo luchará o no por el ascenso será el rendimiento de Alemão, sobre el papel el único con recursos diferentes arriba. De momento, mejor buscar el camino de victoria en victoria, con tierra de por medio con el descenso. Ya lo dijo al final Cazorla: "¡Más tres!".

El césped

Fue la preocupación de la semana en El Requexón, pero aguantó. El césped del Tartiere, resentido en las últimas fechas, estuvo ayer en el partido ante el Alcorcón aparentemente aceptable, aunque más tocado en la banda cercana a los banquillos, donde se levanta con mucha facilidad. Pese a ello, los peores pronósticos no se cumplieron. El verde, de momento, parece que resiste, aunque varios jugadores se quejaron al club en las últimas semanas de que no estaba en las mejores condiciones, motivo por el cual el club no autorizó al Covadonga a jugar ante el Deportivo de la Coruña en Copa del Rey. Sea como sea, el césped sigue en el foco porque persiste la preocupación de que con el frío y las lluvias se resienta. Carrión dijo al final del partido que no estaba muy allá, pero no lo puso de excusa.

Seoane y su gol

Apenas había tocado el balón. Tampoco estuvo especialmente afortunado en lo que intentó. Justo antes, perdió una pelota de las que irritan al Tartiere. Pero la cazó cuando tenía que hacerla. Don de oportunismo. Apareció. Seoane metió ayer su primer gol como oviedista, ante el Alcorcón justo antes del descanso. Carrión lo "bendijo" durante la semana, reforzándolo públicamente. "Es de los mejores", llegó a decir, en lo que pareció un mensaje preparado para dar confianza a un jugador del que se espera mucho en Oviedo. Antes de la llegada de Cazorla, que solapó todo lo demás, Seoane fue el "fichaje estrella" del verano por insistencia de Jesús Martínez. Tras un inicio muy irregular, Seoane participa más poco a poco. El gol de ayer, esperan en el club, servirá para dar confianza a un jugador clave que debe liderar al equipo carbayón.

Homenaje a Friends

El Tartiere se saltó ayer el protocolo musical para darle un homenaje a Matthew Perry, el actor que interpretaba al personaje Chandler en la inolvidable serie americana "Friends". Perry, de 54 años, apareció ayer ahogado en su jacuzzi, causando un gran impacto. El estadio del Oviedo, minutos antes de que rodase el balón, puso por megafonía la mítica canción "I’ll be there for you", la sintonía de inicio de la serie, mientras había un espectáculo de luces en el Tartiere. Algún aficionado se atrevió a bailar. Por el gran Chandler.

Luengo cumple

Probablemente Luengo, un chico para todo, haya acabado ayer su periplo como improvisado lateral. Lucas, convocado, no jugó ni un minuto, pero entra dentro de lo lógico que la semana que entra y con Copa de por medio, el ovetense recupere su plaza en la banda derecha. Luengo, que es central, fue la solución de emergencia ante la plaga de lesiones y, problemas de adaptación al margen, cumplió. Ayer ante el Alcorcón le aguantó como pudo el tipo a Addai, extremo ghanés que fue el mejor futbolista del partido y un incordio para el Oviedo desde la izquierda. Luengo se fajó y, como en las últimas jornadas, subió la banda e intentó aportar arriba. Con la de ayer, ya son 9 titularidades en lo que va de campaña. Más que el curso pasado. El comodín de Luengo es de valorar en el Oviedo.