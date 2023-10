El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, analizó esta mañana la actualidad del equipo azul antes del partido de Copa del Rey de este miércoles ante el Manresa. El técnico desveló que dará oportunidades a futbolistas menos habituales y aprovechará para que los que vienen de lesión tengan minutos de rodaje. Lucas no irá convocado, para no arriesgar con su estado físico en un césped sintético. Los que jugarán de titulares seguro, según el propio Carrión dijo, son Braat, Masca y Alemão. Estas fueron las declaraciones del entrenador.

Los jugadores de baja

"No recuperamos mucho. Paulino va algo justo y Luismi más. Estamos los mismos que el otro día. Que el césped sea sintético no afecta nada, Alemão va a jugar. Voy a llevar a jugadores del Vetusta, también en función de las molestias de los jugadores del primer equipo. No hay tanta diferencia. Mañana tiene que ser un partido bueno, en el que compitamos al máximo nivel".

El rival

"Conozco al entrenador de la cantera del Espanyol, utilizan vario sistemas, hacen bien lo que hacen y por eso están tan bien. Tiraré del Vetusta y le doy mucha importancia a la cantera, veo todos los partidos del filial y hablo mucho con Jaime. Hay varios en dinámica y miro muchos".

¿Relajación?

"No deberíamos. Tenemos que salir con buenas sensaciones, pasar de ronda. Es una competición muy igualada por el nivel de los rivales.

Tenemos que estar concentrados porque no hay partido fácil. Me gusta este formato. Es bonito".

Pomares

"Pomares, para mí, es uno de los jugadores más importantes en cuanto al trabajo diario. Está preparado para jugar pero es difícil hacer cambios. Pomares es básico y me da toda la confianza".

Masca

"Masca también va a jugar. No sé si en banda o arriba. Pero intentaremos que le salga un buen partido. Braat también va a jugar, se lo merece, está a un nivel alto. El de mañana tiene que ser un buen partido".

La racha actual y la identidad del equipo

"Me dice que como no sigamos así cambiará. Me gusta prever lo que vamos a ver en el campo. Me gusta que los jugadores hayan entendido que jugando así se puede ganar, no encajar, meter goles y disfrutar. El equipo lo ha entendido muy bien".